Đồng Nai chốt đơn giá bồi thường cây trồng khi thu hồi đất, mức tính như thế nào?

Ngày 16/10, UBND TP Đồng Nai cho biết, vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Trong đó, mức bồi thường được xác định theo từng loại cây, độ tuổi, giai đoạn sinh trưởng và thời kỳ thu hoạch.

Đồng Nai quy định mức giá bồi thường nhiều loại cây trồng khi thu hồi đất.

Trong nhóm cây lâu năm, sầu riêng có mức bồi thường cao nhất, được tính theo năm trồng và giai đoạn khai thác. Cụ thể, sầu riêng năm thứ nhất được bồi thường khoảng 500.000 đồng/cây, năm thứ hai 800.000 đồng/cây, năm thứ ba 1,1 triệu đồng/cây, năm thứ tư 1,5 triệu đồng/cây và năm thứ năm 2 triệu đồng/cây.

Khi bước vào thời kỳ thu hoạch, mức bồi thường sầu riêng trong 5 năm đầu khoảng 8,2 triệu đồng/cây. Từ năm thu hoạch thứ 6 đến năm thứ 10, mức bồi thường gần 12 triệu đồng/cây; từ năm thứ 11 trở đi còn gần 7,3 triệu đồng/cây.

Đối với các loại cây lâu năm khác, mức bồi thường được xác định theo từng loại cây. Trong đó, bưởi có mức khoảng 1,8 triệu đồng/cây, xoài và chôm chôm khoảng 3 triệu đồng/cây.

Ở nhóm cây hằng năm, đơn giá bồi thường được tính theo diện tích và từng loại cây trồng. Lúa vụ đông xuân được bồi thường 37,1 triệu đồng/ha, vụ hè thu 25,5 triệu đồng/ha; bắp 40 triệu đồng/ha. Một số loại cây trồng có mức bồi thường cao hơn như khoai lang 240 triệu đồng/ha, chuối 280 triệu đồng/ha, dưa leo 400 triệu đồng/ha và mướp 525 triệu đồng/ha. Hoa sao nhái có mức bồi thường hơn 22,5 triệu đồng/ha.

Đối với cây cảnh trang trí, đơn giá được quy định theo chủng loại, kích thước và đơn vị tính tương ứng như cây, khóm, chậu, túi hoặc mét vuông. Các loại si cảnh, sanh cảnh, sung cảnh, lộc vừng và đa cảnh có mức bồi thường từ 233.000 đồng đến khoảng 2,7 triệu đồng/cây, tùy kích thước.

Sầu riêng có mức bồi thường cao, được tính theo năm trồng và giai đoạn khai thác.

Trong khi đó, đơn giá bồi thường cây lâm nghiệp được xác định theo nhóm loài và đường kính thân. Nhóm cây quý hiếm có mức từ khoảng 130.000 đồng đến gần 1,3 triệu đồng/cây; keo và bạch đàn dao động từ khoảng 15.000 đồng đến 172.000 đồng/cây.

Theo quy định, giá trị bồi thường được xác định căn cứ vào số lượng hoặc diện tích cây trồng bị thiệt hại, đơn giá bồi thường, tỷ lệ thiệt hại tại thời điểm kiểm đếm và mật độ cây trồng. Trường hợp số lượng cây thực tế vượt mật độ chuẩn, phần cây vượt mật độ chỉ được bồi thường bằng 50% giá trị của cây cùng độ tuổi.

Đối với diện tích trồng xen nhiều loại cây có chu kỳ sinh trưởng và sản xuất, kinh doanh khác nhau, cơ quan kiểm đếm phải xác định rõ số lượng, chủng loại và mật độ thực tế của từng loại cây. Tổng giá trị bồi thường cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích không vượt quá 1,5 lần giá trị cây trồng chính nếu được trồng chuyên canh trên diện tích đó với mật độ chuẩn.

Quy định không bồi thường đối với cây trồng sau thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi đất.

Về chuyển tiếp, các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày quyết định có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Những trường hợp chưa được phê duyệt phương án trước thời điểm này sẽ áp dụng theo quy định mới.