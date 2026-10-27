Đồng Nai: Chồng dùng dao chém vợ tử vong sau mâu thuẫn tình cảm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 25/10/2026, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, Huỳnh Minh Duy xảy ra cãi vã với vợ là chị N.T.H.T. (sinh năm 1989) do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng.

Sau khi cãi nhau, chị T. rời khỏi nhà. Duy lấy một con dao chặt thịt có sẵn trong nhà, đuổi theo rồi chém nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Huỳnh Minh Duy đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.