Đồng Nai chính thức quản lý toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên

Đạp xe xuyên rừng là một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên

Theo quyết định này, thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên sẽ được chuyển về UBND thành phố Đồng Nai quản lý từ ngày 27-10-2026.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Mùa hoa muồng đào - một trong những cảnh quan đặc sắc tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên

Đồng thời, Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Vườn quốc gia Cát Tiên có sự đa dạng sinh học bậc nhất tại Việt Nam, thu hút nhiều du khách, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Ảnh: Oxalis

Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, VQG Cát Tiên là 2 trong 5 định hướng hình thành các trục phát triển du lịch của Đồng Nai gồm: trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - rừng phòng hộ Tân Phú; trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai kết nối tuyến đường Mã Đà để hình thành tuyến du lịch "Hành trình di sản xanh" gắn kết các điểm đến nổi bật của hồ Trị An và phía Bắc Đồng Nai (VQG Bù Gia Mập, Bà Rá - Thác Mơ, Sóc Bom Bo, Căn cứ Tà Thiết…).