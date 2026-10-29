Đồng Nai chính thức quản lý toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg (ngày 27-10-2026) về việc chuyển giao Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.
Theo quyết định này, thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên sẽ được chuyển về UBND thành phố Đồng Nai quản lý từ ngày 27-10-2026.
Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.
Đồng thời, Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.
Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, VQG Cát Tiên là 2 trong 5 định hướng hình thành các trục phát triển du lịch của Đồng Nai gồm: trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - rừng phòng hộ Tân Phú; trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai kết nối tuyến đường Mã Đà để hình thành tuyến du lịch "Hành trình di sản xanh" gắn kết các điểm đến nổi bật của hồ Trị An và phía Bắc Đồng Nai (VQG Bù Gia Mập, Bà Rá - Thác Mơ, Sóc Bom Bo, Căn cứ Tà Thiết…).
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/dong-nai-chinh-thuc-quan-ly-toan-bo-dien-tich-vuon-quoc-gia-cat-tien-2ab6bc5/