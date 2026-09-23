Đồng Nai: Chiều tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập nhiều nơi

Quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai bị ngập do mưa lớn vào chiều 22-9. Ảnh: Lê Duy

Trong 24 giờ qua, từ 13h ngày 22 đến 13h ngày 23-9, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn như: Xuân Lộc 129mm, Bình Long 124mm, Trị An 114mm, Minh Lập và Minh Tâm cùng 86mm, Biên Hòa 85mm, Thanh Sơn 82mm...

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, khu đô thị và những nơi ven sông, kênh, rạch. Tại khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, mưa lớn còn có khả năng kết hợp với lũ trên các sông gây ngập lụt và sạt lở bờ sông, suối. Đến 13h ngày 23-9, mực nước tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) ở mức 112,51m, cao hơn báo động 2 (112,50m) 0,01m. Trong 24 giờ tới, mực nước tại đây được dự báo dao động quanh mức báo động 2. Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước lúc 13h ngày 23-9 ở mức 105,26m, thấp hơn báo động 2 (105,50m) 0,24m và được cảnh báo tiếp tục lên chậm nhưng vẫn dưới mức báo động 2 trong 24 giờ tới.

Theo cảnh báo, các khu vực thấp ven sông Đồng Nai và sông La Ngà thuộc các xã, phường Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận có nguy cơ ngập lụt do lũ. Đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ có thể gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai là cấp 2, trên sông La Ngà là cấp 1.

Mưa lớn được dự báo giảm về diện và lượng trong khoảng 48-72 giờ tới.