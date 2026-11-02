Đồng Nai: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng trưởng tích cực

Khu công nghiệp Amata ở Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, trong tháng 10 vừa qua, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Cả bốn ngành công nghiệp cấp 1 đều ghi nhận mức tăng, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng cuối năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 2,44% so với tháng trước, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 1,06%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,43%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,80%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,07%.

So với cùng kỳ năm trước, IIP tháng 10/2026 ước tăng 18,60%, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 19,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,15%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 55,07%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,34%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, IIP ước tăng 13,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 10,46%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,10%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 40,82%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,82%.

Kết quả trên cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ở cả bốn ngành công nghiệp cấp 1 nhưng tốc độ tăng có sự khác biệt.

Ở cấp ngành công nghiệp cấp 2, nhiều ngành ghi nhận mức tăng khá so với tháng trước, gồm: sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 10,23%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 7,90%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 6,07%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 5,63%. Tuy nhiên, một số ngành giảm như: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 2,74%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1,01%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 11,14%.

So với cùng kỳ năm trước, một số ngành có chỉ số sản xuất tháng 10 tăng cao như: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 30,98%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 30,48%; sản xuất trang phục tăng 26,28%; sản xuất xe có động cơ tăng 25,48%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 20,04%.

Cũng theo Thống kê thành phố Đồng Nai, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2026 ước giảm 0,12% so với tháng trước và tăng 11,53% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ ước tăng 9,16% so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2026 tăng 13,48% so với tháng trước và tăng 37,60% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ số tiêu thụ tháng 10 giảm 0,12% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy cần tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ và tồn kho theo từng ngành, kết hợp thông tin về đơn hàng và kế hoạch sản xuất để xác định nguyên nhân; chưa đủ cơ sở để khẳng định tồn kho tăng hoàn toàn do doanh nghiệp chủ động dự trữ cho các đơn hàng cuối năm.

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, trong những tháng cuối năm, thành phố cần tiếp tục khơi thông nguồn lực, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường và linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất, cung ứng, qua đó củng cố năng lực của doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng công nghiệp đã đề ra./.