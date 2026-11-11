Đồng Nai chi hơn 73 tỉ đồng hỗ trợ người lao động ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giáo viên tại Đồng Nai được hỗ trợ 1 triệu đồng dịp 20/11. Ảnh minh hoạ: IT

Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai chính thức thông qua Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cụ thể, mức hỗ trợ cho các đối tượng được quy định là 1 triệu đồng/người/năm. Chính sách này sẽ được tổ chức thực hiện định kỳ hằng năm vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu việc chi trả phải được các cơ quan, đơn vị hoàn thành ngay trước hoặc trong ngày 20/11 hằng năm.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ý nghĩa này do ngân sách thành phố Đồng Nai bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của địa phương.

Người thụ hưởng chính sách gồm cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng văn hóa - xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Chính sách cũng áp dụng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà giáo tại Trường Chính trị thành phố và Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã, phường. Đặc biệt, nhà giáo, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học thuộc mọi loại hình công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đồng Nai đều thuộc diện được hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên thành phố Đồng Nai ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dự kiến, sẽ có trên 73 nghìn người được hưởng chính sách hỗ trợ này, với tổng kinh phí trên 73 tỉ đồng.