Ngày 18/11, UBND TP Đồng Nai có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (ấp Ngọc Định, xã Định Quán).

Thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai gửi lời thăm hỏi tới gia đình, thân nhân người bị hại.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà. Ảnh: A.X

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan vụ án.

Đồng thời, lực lượng chức năng cần kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang dư luận.

Theo văn bản, UBND xã Định Quán được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị hại. Đồng thời, công an xã, Ban CHQS xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả.

Trước đó, chiều 17/11, một người đàn ông mang súng tự chế vào phòng làm việc của ông N.M.C, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, bất ngờ nổ súng khiến ông C. bị thương nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm lên xe máy bỏ trốn. Quá trình truy tìm, lực lượng công an phát hiện nghi phạm tự sát tại khu vực cách hiện trường khoảng 4km.

Vụ án đang được Công an TP Đồng Nai điều tra, làm rõ.