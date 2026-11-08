Đồng Nai: Cháy lớn tại quán karaoke Nữ Hoàng

Theo các nhân chứng, khoảng 16 giờ 30 phút giờ cùng ngày, vụ cháy được người dân phát hiện xảy ra tại quán karaoke Nữ Hoàng (trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước) và báo ngay cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động khoảng 10 xe chữa cháy, xe thang, xe cấp cứu, cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án chữa cháy...

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Cùng với đó, Công an phường Bình Phước cũng huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường, phối hợp chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.

Tại hiện trường, ngọn lửa lớn, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực quán karaoke, bao trùm một phần tòa nhà và lan rộng. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã kịp thời áp sát ngọn lửa và tích cực khống chế.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai cho biết, đến khoảng 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng bên trong quán vẫn còn lửa cháy. Các trinh sát đang tiến vào bên trong kiểm tra.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê không có thiệt hại về người.