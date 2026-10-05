Đồng Nai: Chặt đứt đường dây gieo rắc 'cái chết trắng' ở vùng quê, thu giữ nửa kg ma túy đá

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, vào trưa 01/10, Phòng Cảnh sát ma túy chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Định phát hiện bắt quả tang Đặng Minh Hòa (SN 1989, ngụ ấp Bảo Hòa, xã Xuân Định) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở tổ 17, ấp Bảo Hòa, Công an thu giữ 6 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy) và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng Công an lần lượt bắt các đối tượng Vũ Hoàng Bảo Tuân (SN 1992, ngụ xã Xuân Định, TP.Đồng Nai), Tạ Nguyễn Khang Duy (SN 1997), Phạm Thái Bình (SN 1985), và Vũ Giang Sơn (SN 1993, cùng ngụ xã Xuân Định, TP.Đồng Nai); Trần Tuyết Sơn (SN 1998, ngụ phường Xuân Lộc, TP.Đồng Nai) và Lê Trần Anh Minh (SN 1991, ngụ phường Long Khánh, TP.Đồng Nai) để điều tra làm rõ các hành vi “mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ma túy tang vật

Theo Cơ quan Công an, tổng khối lượng ma túy thu giữ của các đối tượng có trọng lượng 0,5 kg ma túy, 3 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và nhiều tang vật có liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.