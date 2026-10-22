Đồng Nai chấn chỉnh công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải chỉ định, thực hiện đầy đủ các kỹ thuật cận lâm sàng như xét nghiệm máu theo danh mục và yêu cầu chuyên môn đối với từng loại hình khám sức khỏe. Ảnh: Hạnh Dung

Theo đó, các cơ sở phải thực hiện khám sức khỏe tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn theo quy định hiện hành; bố trí đầy đủ nhân lực theo từng chuyên khoa, không để bác sĩ tự ý khám, kết luận hoặc ký thay cho các chuyên khoa khác khi không đủ phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn phù hợp.

Các cơ sở phải chỉ định, thực hiện đầy đủ các kỹ thuật cận lâm sàng như: xét nghiệm máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng… theo danh mục và yêu cầu chuyên môn đối với từng loại hình khám sức khỏe. Hồ sơ khám sức khỏe phải được lưu trữ đầy đủ, bao gồm các phiếu kết quả cận lâm sàng có chữ ký của người thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải kịp thời thông báo, cập nhật với Sở Y tế khi có thay đổi về nhân lực, địa điểm, thời gian hoạt động, trang thiết bị y tế hoặc hợp đồng chuyên môn theo quy định. Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở và tại khu vực tiếp đón để tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc, phối hợp xác minh thông tin liên quan đến giấy khám sức khỏe.

Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng sở chủ động rà soát, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đường dây nóng, mạng xã hội; đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương và lực lượng công an để phát hiện, ngăn chặn các đường dây cấp giấy khám sức khỏe “siêu tốc”, giấy khám sức khỏe giả.

Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định tại các cơ sở đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe trên địa bàn. Đối với những cơ sở cố tình vi phạm quy trình chuyên môn hoặc không bảo đảm điều kiện nhân lực, Sở Y tế sẽ kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, kể cả tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe.

Sở Y tế cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe, làm giả hoặc cấp giấy khám sức khỏe không đúng quy định, kịp thời thông tin đến Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế để được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành yêu cầu chấn chỉnh công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe. Theo Bộ Y tế, thời gian qua, tại một số cơ sở y tế đã xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong khám và cấp giấy khám sức khỏe như: tổ chức khám qua loa, mang tính hình thức nhằm thu tiền; một bác sĩ tự ý khám nhiều chuyên khoa ngoài phạm vi hành nghề được cấp phép; bỏ sót các xét nghiệm cận lâm sàng bắt buộc hoặc sử dụng thuốc để tạm thời hạ các chỉ số sinh tồn như huyết áp, nhịp tim nhằm kết luận người khám “đủ sức khỏe”. Ngoài ra, còn có tình trạng bác sĩ ký thay, ký gộp phần kết luận của nhiều chuyên khoa trong cùng một hồ sơ.

Những hành vi này vi phạm quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.