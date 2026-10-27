Đồng Nai: Chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3

Ngày 27/10, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu thi công tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và không bảo đảm nguồn lực để tiếp tục triển khai công việc.

Nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng đang thi công đoạn đường và khu vực nút giao giữa Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo chấm dứt hợp đồng số 174/2023/HĐXD ngày 15/8/2023 đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần H.Đ, thành viên liên danh thi công gói thầu xây dựng số 21, thuộc dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Phạm vi chấm dứt bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ.

Theo Ban QLDA, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Cổ phần H.Đ đã vi phạm các nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị. Những vi phạm này đã được chủ đầu tư thông báo, xử lý theo đúng trình tự và quy định của hợp đồng đã ký. Đặc biệt, từ ngày 19/5 đến hết ngày 30/6/2026, nhà thầu ngừng thi công liên tục 43 ngày mà không có lý do chính đáng. Tình trạng này cho thấy nhà thầu không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và yêu cầu tiến độ của gói thầu.

Cùng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cũng thông báo chấm dứt hợp đồng số 323/2023/HĐXD ngày 19/12/2023 với Công ty Cổ phần Xây dựng T.N, nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, thuộc dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - TP.HCM. Việc chấm dứt áp dụng đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện, bao gồm cả phần việc của các nhà thầu phụ.

Theo đánh giá của Ban QLDA, Công ty Cổ phần Xây dựng T.N đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị trong quá trình thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư đã thông báo và xử lý các vi phạm theo trình tự, quy định của hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, nhà thầu không đáp ứng được các nội dung cam kết thi công bù tiến độ tại gói thầu. Doanh nghiệp này còn đề nghị chủ đầu tư tìm kiếm nhà thầu khác tiếp nhận, thi công phần khối lượng còn lại.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP Đồng Nai.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai yêu cầu cả hai nhà thầu phối hợp thực hiện các thủ tục bàn giao, hoàn tất hồ sơ liên quan đến phần công việc đã thi công.

Cụ thể, các nhà thầu phải bàn giao cho Ban QLDA thông qua tư vấn giám sát toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, kết quả thí nghiệm, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu đối với các hạng mục đã thực hiện. Hồ sơ điều chỉnh giá đối với phần công việc đã nghiệm thu phải được hoàn tất, bàn giao chậm nhất ngày 15/11/2026.

Đồng thời, hai nhà thầu phải phối hợp kiểm đếm, lập biên bản xác nhận vật tư, vật liệu đang tập kết tại công trường; bảo quản đất đào không thích hợp và hoàn thành thủ tục đổ thải theo quy định. Các doanh nghiệp cũng phải di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, công trình tạm ra khỏi công trường, đồng thời bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLDA theo yêu cầu.

Việc chấm dứt hợp đồng với hai nhà thầu được thực hiện trên cơ sở các vi phạm nghĩa vụ đã được chủ đầu tư xác định trong quá trình triển khai dự án. Các thủ tục bàn giao hồ sơ, vật tư, thiết bị và mặt bằng là cơ sở để tiếp tục xử lý phần khối lượng còn lại, phục vụ công tác tổ chức thi công tại các gói thầu.