Đồng Nai: Cấp thiết nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 qua xã Nghĩa Trung

Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt vào mùa thu hoạch sầu riêng và trước áp lực vận chuyển hàng hóa khi Nhà máy Alumin Bình Phước dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, khiến Quốc lộ 14 đoạn qua xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai thường xuyên quá tải. Tình trạng ùn ứ giao thông, tai nạn xảy ra trên tuyến đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải khảo sát, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ùn tắc kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Áp lực giao thông trên quốc lộ 14 được dự báo tiếp tục gia tăng khi Nhà máy Alumin Bình Phước dự kiến đi vào hoạt động năm 2028. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các địa phương trong khu vực, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế. Những năm gần đây, lưu lượng phương tiện qua đoạn tuyến thuộc xã Nghĩa Trung tăng nhanh, đặc biệt vào mùa thu hoạch sầu riêng, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Theo người dân địa phương, vào các dịp lễ, Tết và nhất là mùa thu hoạch sầu riêng, hàng nghìn lượt ô tô, xe tải, xe container từ nhiều nơi đổ về khu vực để thu mua, vận chuyển nông sản. Phương tiện tập trung đông tại các cơ sở thu mua, kho bãi dọc Quốc lộ 14 khiến giao thông thường xuyên bị ùn ứ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 36, xã Nghĩa Trung cho biết, hợp tác xã hiện có 84 hội viên với tổng diện tích sầu riêng khoảng 236 ha. Riêng trên địa bàn xã có 184 cơ sở đăng ký kinh doanh sầu riêng. Vào mùa thu hoạch, hoạt động thu mua diễn ra sôi động, kéo theo lượng phương tiện vận chuyển tăng đột biến.

“Khoảng từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày trong mùa thu hoạch, xe cộ thường xuyên ùn ứ, có thời điểm gần như kẹt cứng. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển sầu riêng của người dân, khiến hàng hóa chậm về kho, khó bảo đảm thời gian tuyển chọn, đóng gói và xuất hàng. Chúng tôi mong muốn Quốc lộ 14 sớm được mở rộng để giao thông thông thoáng, hạn chế tai nạn, nhất là trong mùa thu hoạch”, ông Lâm chia sẻ.

Không chỉ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình trạng quá tải trên Quốc lộ 14 còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực cầu hẹp, điểm giao cắt và khu dân cư đông đúc.

Ông Tần Văn Nguyện, thôn Sao Bọng, xã Nghĩa Trung, người có hơn 20 năm sinh sống gần Quốc lộ 14 cho biết, khoảng 3-4 năm trở lại đây, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tăng nhanh, kéo theo nhiều vụ tai nạn giao thông. Có những vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều xe, gây chết người và khiến giao thông ùn tắc kéo dài nhiều kilomet.

“Vào mùa sầu riêng, có khi giao thông ùn tắc nhiều giờ đồng hồ. Khu vực cầu hiện nay nhỏ hẹp, rất nguy hiểm, trong khi học sinh và người dân hằng ngày đều phải đi qua. Năm nào cũng xảy ra tai nạn, khiến người dân sống gần tuyến đường rất lo lắng. Tôi mong Nhà nước sớm mở rộng đường, nâng cấp cầu để người dân đi lại an toàn hơn”, ông Nguyện kiến nghị.

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Trung, đoạn Quốc lộ 14 qua địa bàn xã dài khoảng 21 km, hiện có lưu lượng phương tiện lưu thông khoảng 8.500 xe/ngày đêm. Áp lực giao thông được dự báo tiếp tục gia tăng khi Nhà máy Alumin Bình Phước dự kiến đi vào hoạt động năm 2028. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước, khi nhà máy vận hành, lưu lượng phương tiện trên tuyến dự kiến tăng thêm khoảng 1.000 xe/ngày đêm.

Bên cạnh đó, riêng khu vực trung tâm xã Nghĩa Trung, vào mùa thu hoạch sầu riêng, có khoảng 1.000 xe container và xe tải các loại hoạt động trong khoảng 4 tháng để thu mua, vận chuyển nông sản. Trong năm 2026, phương tiện ra vào các cơ sở, doanh nghiệp thu mua sầu riêng tăng cao, khiến một số vị trí trên tuyến thường xuyên xảy ra ùn ứ, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, tình trạng quá tải còn được phản ánh qua số liệu tai nạn giao thông. Theo Công an xã Nghĩa Trung, trong 9 tháng năm 2026, trên Quốc lộ 14 qua địa bàn đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết và 6 người bị thương. Đây là con số đáng lo ngại, cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến ngày càng cấp thiết.

Kiến nghị sớm khảo sát, nghiên cứu phương án đầu tư

Theo UBND xã Nghĩa Trung, riêng khu vực trung tâm xã vào mùa thu hoạch sầu riêng có khoảng 1.000 xe container và xe tải các loại hoạt động trong khoảng 4 tháng để thu mua, vận chuyển nông sản, khiến tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, UBND xã Nghĩa Trung đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 qua địa bàn. Theo ông Phan Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, vào các khung giờ cao điểm, nhất là thời điểm tan học, tan tầm, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, khiến việc lưu thông trên tuyến chậm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, địa phương đang triển khai dự án khai tuyển quặng, dự báo nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

“Vừa qua, UBND xã đã có văn bản đề nghị các sở, ngành và cơ quan quản lý đường bộ xem xét, hỗ trợ nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14. Bên cạnh đó, địa phương phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa các điểm nghẽn, nhất là tại khu vực chợ, ngã ba có dấu hiệu lấn chiếm hành lang đường bộ, góp phần giảm áp lực giao thông”, ông Phan Minh Lâm thông tin.

Liên quan đến định hướng đầu tư, thực hiện Thông báo số 355-TB/VPTU ngày 12/8/2026 của Văn phòng Thành ủy về kết luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh sau khảo sát, kiểm tra thực địa các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã Nghĩa Trung và xã Bù Đăng, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Công văn số 8093/UBND-TH ngày 24/8/2026 để triển khai thực hiện.

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố bố trí vốn đầu tư theo phân kỳ phù hợp, khả thi để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua xã Nghĩa Trung và xã Bù Đăng.

Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố và nhu cầu thực tế tại địa phương, UBND xã Nghĩa Trung tiếp tục có văn bản đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát hiện trạng Quốc lộ 14 qua địa bàn xã Nghĩa Trung và xã Bù Đăng. Địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng đánh giá nhu cầu giao thông hiện tại, dự báo lưu lượng phương tiện trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu quy mô, phương án nâng cấp, mở rộng và phân kỳ đầu tư phù hợp.

Từ kết quả khảo sát, các sở, ngành sẽ có cơ sở tham mưu UBND thành phố xem xét phương án đầu tư, nhu cầu vốn và lộ trình triển khai, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực.

Việc sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 không chỉ góp phần giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc và giảm nguy cơ tai nạn giao thông mà còn có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và phục vụ hoạt động của các dự án công nghiệp trên địa bàn. Trong bối cảnh nhu cầu vận tải được dự báo tiếp tục tăng, việc khảo sát, xác định quy mô và lộ trình đầu tư phù hợp cho tuyến đường này là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng mong mỏi của chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp xã Nghĩa Trung.