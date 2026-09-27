Đồng Nai: Cảnh báo nhiều khu vực có nguy cơ ngập do lũ, triều cường

Sông Đồng Nai đoạn qua phường Trấn Biên. Ảnh minh họa: Kim Liễu

Tại trạm Tà Lài (thượng lưu sông Đồng Nai), mực nước xuống chậm, trên mức báo động 1 (112m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước tiếp tục lên, trên mức báo động 2 (105,5m). Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều đang lên, gần mức báo động 2 (2m).

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài biến đổi chậm, dao động ở mức xấp xỉ báo động 1. Tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều cao tiếp tục lên, khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 2. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày vào khoảng 6-7h và 17-18h.

Cảnh báo những khu vực thấp ven sông La Ngà ở các xã, phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ; các khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các xã, phường: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do triều cường.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã, phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán, Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Đại Phước, Phước An thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai: Cấp 1 và trên sông La Ngà: Cấp 2.