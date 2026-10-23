Đồng Nai cần tăng cường hơn nữa bảo vệ quyền lợi người lao động qua chính sách an sinh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của UBND thành phố, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được duy trì trong quá trình sắp xếp địa bàn, tổ chức bộ máy. Các cấp, ngành đã tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển người tham gia và bảo đảm giải quyết các chế độ theo quy định.

Để mở rộng diện bao phủ, thành phố đã giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến xã, phường; tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH với các ngành, đơn vị và chính quyền cơ sở trong rà soát đối tượng, quản lý thu, giải quyết chế độ. Đáng chú ý, đến cuối tháng 8-2026, chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã được triển khai cho hơn 60,6 ngàn người.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai Phạm Minh Thành báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Đến ngày 31-8-2026, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 585,6 tỷ đồng, chiếm 1,53%. Tình trạng chậm đóng kéo dài tại một số doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Trong lĩnh vực BHYT, từ năm 2024 đến hết tháng 8-2026, toàn thành phố phát sinh hơn 27,1 triệu lượt khám, chữa bệnh với chi phí gần 13 ngàn tỷ đồng. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng cao, vượt dự toán được giao tại một số thời điểm, đặt ra yêu cầu tăng cường giám định, kiểm soát chi phí, phòng ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96%. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ này mới đạt khoảng 93,5%. Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách phải đáp ứng nhiều nhiệm vụ quan trọng như: khám sức khỏe toàn dân, đầu tư trường học, hạ tầng giao thông và phát triển hệ thống y tế, thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ những nhóm người dân khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

Thành phố cũng chú trọng bảo vệ quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động khi chuyển đổi việc làm; gắn giải quyết chế độ BHTN với tư vấn, đào tạo nghề và kết nối việc làm. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng để phát hiện sớm doanh nghiệp có nguy cơ chậm đóng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: Đồng Nai có hơn 2,5 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc, trong đó các khu công nghiệp có hơn 713 ngàn lao động. Vì vậy, việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận an sinh giữa các địa bàn, nhóm dân cư và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh là những nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát các nhóm cần hỗ trợ, nghiên cứu chính sách phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tốt hơn trước những rủi ro trong cuộc sống.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Kết luận buổi giám sát, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, ghi nhận những kết quả của thành phố trong phát triển người tham gia, tổ chức thu, giải quyết chế độ và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tuy nhiên, ông lưu ý thành phố cần quan tâm xử lý tình trạng chậm đóng, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện bền vững và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Đồng Nai có đông công nhân, người lao động từ nhiều địa phương đến sinh sống, làm việc. Vì vậy, việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của thành phố. Các cấp, ngành cần đặt công tác an sinh xã hội ở vị trí xứng đáng trong quá trình hoạch định và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục rà soát, vận động người chưa tham gia hoặc gián đoạn BHYT; phân loại, xử lý các đơn vị chậm đóng; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó, cần nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, bảo đảm người lao động được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần tiến tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.