Đồng Nai cần hơn 10.000 công nhân kỹ thuật trong quý IV

Ngày 12/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật tại địa phương đang tăng, đặc biệt ở khu vực sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối vùng.

Nhu cầu tuyển dụng công nhân kỹ thuật trong quý IV tại Đồng Nai tăng cao.

Theo đơn vị này, sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác kéo theo nhu cầu nhân lực phục vụ vận hành và các dịch vụ phụ trợ. Trong khi đó, hàng loạt dự án giao thông, logistics, khu đô thị và khu công nghiệp đang được triển khai, mở rộng nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật.

Các dự án đáng chú ý gồm đường Vành đai 4 - TP.HCM, kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành, xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, đường 770B và nâng cấp, mở rộng đường 769, đường 773... Những công trình này góp phần tăng cường kết nối liên vùng, đồng thời tạo thêm nhu cầu việc làm trong quá trình triển khai và khi các hoạt động liên quan đi vào vận hành.

Trước mắt, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều nhóm nghề như kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân kỹ thuật, nhân sự cơ điện, vận hành máy móc, xây dựng, giao thông và logistics. Đây là những vị trí đòi hỏi người lao động có tay nghề, chuyên môn phù hợp để đáp ứng yêu cầu tại các công trình, dự án quy mô lớn.

Sân bay Long Thành đang có nhu cầu tuyển dụng lượng lao động lớn, bao gồm cả công nhân thi công.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai, trước đây, phần lớn lao động tại địa phương làm việc trong các khu công nghiệp, tập trung ở những ngành nghề chủ lực như giày da, dệt may, đồ gỗ, chế biến, cơ khí và điện tử.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng và việc triển khai các dự án quy mô lớn, cơ cấu nhu cầu tuyển dụng có sự chuyển dịch, trong đó nhân lực có tay nghề và chuyên môn kỹ thuật ngày càng được quan tâm.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Trung tâm tiếp tục thu thập, cập nhật và phân tích thông tin tuyển dụng; tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến; tăng cường kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Công tác tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và nâng cao kỹ năng cho người lao động cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường dự báo nhu cầu nhân lực theo ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn, hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tế.