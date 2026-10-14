Đồng Nai cần đặt giáo dục và đào tạo trong tổng thể yêu cầu phát triển mới của thành phố

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đồng Nai.

Giáo dục TP Đồng Nai nhiều khởi sắc

Ngày 14/10, tại Trụ sở Thành ủy TP Đồng Nai, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đồng Nai về công tác giáo dục đào tạo và phát triển nhân lực trên địa bàn. Về phía địa phương, có Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, cùng đại diện các sở, ngành…

Theo báo cáo của UBND TP Đồng Nai, sau sắp xếp, địa phương có 373 trường mầm non trong đó có 156 phân hiệu; 194 trường tiểu học trong đó có 205 phân hiệu; 222 trường THCS trong đó có 79 phân hiệu; 118 trường THPT, 3 trung tâm GDNN-GDTX trong đó có 15 phân hiệu.

Toàn thành phố có 42 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 10 trường cao đẳng và 1 phân hiệu trường cao đẳng; 7 trường trung cấp và 1 phân hiệu trường trung cấp; 13 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 10 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương có 5 trường đại học và 4 phân hiệu trường đại học đang hoạt động. Quy mô học sinh, sinh viên toàn TP Đồng Nai hơn 1 triệu em.

Về cơ sở vật chất, TP Đồng Nai đã phê duyệt Đề án duy tu, sửa chữa, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học giai đoạn 2025 - 2027 với tổng kinh phí hơn 3.800 tỷ đồng. Đề án phát triển giáo dục tại 8 xã biên giới có tổng kinh phí gần 1.200 tỷ đồng, tập trung đầu tư cho 53 cơ sở giáo dục, ưu tiên các trường bán trú, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Về chuyển đổi số trong giáo dục, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại TP Đồng Nai đã triển khai học bạ số; 100% cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh trực tuyến đầu cấp. Địa phương đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về giáo dục AI cho 100% cán bộ, giáo viên cốt cán; triển khai các khóa bồi dưỡng về ứng dụng AI trong giảng dạy, quản lý, thiết kế bài giảng, kiểm tra và đánh giá học sinh. Hoạt động giáo dục kỹ năng số, giáo dục STEM, thúc đẩy đổi mới sáng tạo... cho học sinh, sinh viên được chú trọng.

Theo Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn, bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố luôn đặt nhiệm vụ phát triển giáo dục lên hàng đầu, coi giáo dục là một trong những khâu đột phá hiệu quả lâu dài. Khi thu hút đầu tư thì phải đi đôi với đầu tư hạ tầng xã hội, muốn phát triển kinh tế thì phải có trường học. Thành phố đang ưu tiên nguồn lực để giải quyết căn cơ bài toán này theo lộ trình cụ thể.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ GD&ĐT và lãnh đạo TP Đồng Nai.

Định hướng phát triển giáo dục TP Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP Đồng Nai với giáo dục và đào tạo, từ công tác chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất đến việc ban hành, thực hiện các chính sách phát triển giáo dục.

Để phát huy vai trò của ngành giáo dục địa phương, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đưa ra một số vấn đề để TP Đồng Nai nghiên cứu trong thời gian tới.

Thứ nhất, cần đặt giáo dục và đào tạo trong tổng thể yêu cầu phát triển mới của thành phố. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, TP Đồng Nai cần có một chiến lược tổng thể về phát triển giáo dục và đào tạo gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bao quát từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông cho rằng, xây dựng chiến lược tổng thể sẽ giúp địa phương xác định thứ tự ưu tiên cho từng chính sách, đề án được đặt trong một mục tiêu chung. Đồng thời, kinh tế phát triển cũng tạo thêm nguồn lực và điều kiện để người dân đầu tư cho giáo dục. Đây là cơ hội để thành phố nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân.

Thứ hai, đối với giáo dục mầm non và phổ thông, cần tập trung vào 4 mục tiêu lớn là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong giáo dục; bảo đảm an toàn trường học. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, an toàn ở đây phải được nhìn nhận đầy đủ gồm: an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm và những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến học sinh.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực phải bám sát thị trường lao động và định hướng phát triển của thành phố. Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, dự báo nhu cầu nhân lực là một việc khó nhưng có thể dự báo được xu hướng thị trường lao động. Ông cho rằng, TP Đồng Nai cần khảo sát kỹ đầu ra của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Khi theo dõi được những dữ liệu này qua nhiều năm,cơ quan quản lý sẽ nhìn thấy khá rõ xu hướng của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, TP Đồng Nai cần kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp. Thành phố có thể tổ chức thường xuyên việc kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với các trường đại học, cao đẳng. Những doanh nghiệp đang hoạt động hoặc chuẩn bị đầu tư vào Đồng Nai cần nhân lực gì, ở trình độ nào, với những năng lực nào thì các cơ sở đào tạo phải được biết sớm để có sự chuẩn bị.

Về đề xuất nghiên cứu xây dựng khu đô thị đại học của TP Đồng Nai, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ ủng hộ chủ trương này. Ông cho rằng, đây có thể là một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục đại học và nguồn nhân lực của TP Đồng Nai. Địa phương không nhất thiết thực hiện theo hướng thành lập thêm nhiều trường đại học mới mà có thể tạo điều kiện để các trường đại học có năng lực mở rộng hoạt động, đầu tư và phát triển các cơ sở tại Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, thành phố cần có quy hoạch tổng thể, xác định rõ vị trí, quy mô, cơ cấu ngành nghề cần ưu tiên; đồng thời nghiên cứu các chính sách về đất đai, hạ tầng và các điều kiện hỗ trợ để thu hút những trường đại học phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố. Đề cập câu chuyện phát triển nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá, đây không chỉ là câu chuyện đào tạo mà còn là việc thu hút và giữ chân con người. Do đó, bên cạnh đào tạo, thành phố cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực phù hợp. Đối với những người lao động từ nơi khác đến TP Đồng Nai học tập, làm việc, cần nhìn họ như một bộ phận nguồn nhân lực lâu dài của thành phố.