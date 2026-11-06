Đồng Nai cam kết thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị của Vườn quốc gia Cát Tiên

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, buổi lễ đánh dấu sự tiếp nối trách nhiệm gìn giữ di sản thiên nhiên quý giá của đất nước, đồng thời mở ra những yêu cầu mới đối với thành phố trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của VQG Cát Tiên; ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động đã tận tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển VQG Cát Tiên trong suốt thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Công Nghĩa

VQG Cát Tiên có một vị trí đặc biệt trong không gian sinh thái của phương Nam và trong tình cảm của người dân Đồng Nai. Vườn có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm, điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái của cả khu vực. VQG Cát Tiên là vùng lõi quan trọng nhất của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Năm 2001, VQG Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế; năm 2012 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và năm 2024 trở thành VQG đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào Danh lục Xanh do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thiết lập.

Thành phố Đồng Nai xác định việc tiếp nhận VQG Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý một phần diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ một tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia, cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Với tinh thần đó, thành phố Đồng Nai xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau.

Thứ nhất, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngay Đề án trình UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới.

Thứ hai, về công tác quản lý, bảo vệ rừng, thành phố sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông để bảo đảm hoạt động của VQG Cát Tiên ổn định, liên tục, không gián đoạn sau chuyển giao; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Thứ ba, về bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị quốc tế của VQG, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, đề án bảo tồn, quản lý rừng bền vững, thực hiện đầy đủ các cam kết và tiêu chí của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Danh lục Xanh và khu Bàu Sấu. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, đưa VQG Cát Tiên trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên, gắn với định hướng phát triển xanh của thành phố.

Thứ tư, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã. Đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể nhân dân cùng chung tay thực hiện thông điệp “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”. Cần phải xác định bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm mà phải trở thành hành động tự giác của toàn dân.

Thứ năm, thành phố xác định bảo vệ rừng phải gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình chuyển giao và điều chỉnh địa giới hành chính. Phải để người dân thực sự được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng, trở thành lực lượng quan trọng cùng Nhà nước gìn giữ và phát huy giá trị VQG Cát Tiên.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai, các sở, ngành, đơn vị tham quan phòng trưng bày các tiêu bản động, thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Giám đốc VQG Cát Tiên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu những giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn; kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn đã dày công xây dựng trong suốt thời gian qua.

Hướng tới kỷ niệm 330 năm hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai, thành phố mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học. Đặc biệt, từ sự kiện lễ công bố, phong trào bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, để mỗi người dân Đồng Nai đều tự hào và có trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý báu. Thành phố Đồng Nai cam kết sẽ quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả các giá trị của VQG Cát Tiên; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế - xã hội, giữa bảo vệ môi trường với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.