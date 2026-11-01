Đồng Nai: Các địa phương tăng tốc khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bà Lưu Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp kiểm tra công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn phường sáng 1-11 tại Nhà thờ Giuse. Ảnh: Hạnh Dung

Bà Lưu Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp cho biết: Tại điểm khám ở Nhà thờ Giuse, Trạm y tế phường phối hợp với Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc, Bệnh viện Đồng Nai -2, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Biên Hòa tổ chức khám sức khỏe cho người dân từ 5h đến 21h. Tại đây, người dân được đo huyết áp, siêu âm, khám mắt, khám nội khoa… Còn tại điểm khám ở Văn phòng khu phố 8 có sự hỗ trợ của các bác sĩ, nhân viên y tế Phòng khám Đa khoa Long Bình. Phòng khám đưa xe chụp X-quang di động đến tận nơi để chụp X-quang cho người dân; đồng thời lấy mẫu máu và nước tiểu để làm xét nghiệm. Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con trên địa bàn phường tham gia.

Theo kế hoạch của UBND phường Tam Hiệp, chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí được triển khai trên toàn địa bàn phường, gồm 13 khu phố, thực hiện từ nay đến hết ngày 31-12-2026. Người dân được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe tại trạm y tế, nhà văn hóa khu phố, các điểm khám cộng đồng hoặc trực tiếp tại những cơ sở y tế tham gia chương trình.

Để triển khai hiệu quả, UBND phường huy động sự phối hợp của Trạm y tế, Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường, các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, ban điều hành 13 khu phố và các tổ chức tôn giáo…

Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đăng ký tham gia hỗ trợ phường trong công tác này gồm: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện Đồng Nai -2, Bệnh viện Quân y 7B, Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc, Phòng khám đa khoa Y khoa Sài Gòn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Biên Hòa, Phòng khám Đa khoa Long Bình…

Chương trình đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người sống một mình, người có hoàn cảnh khó khăn, người có yếu tố nguy cơ về sức khỏe và những người chưa được khám sức khỏe trong năm 2026.

Người dân được lấy máu để làm xét nghiệm miễn phí tại Văn phòng khu phố 8, phường Tam Hiệp. Ảnh: Hạnh Dung

Một trong những nội dung quan trọng của đợt ra quân là gắn hoạt động khám sức khỏe với việc lập, cập nhật và liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Công an phường sẽ phối hợp hỗ trợ người dân về định danh và sử dụng VNeID; trạm y tế cùng các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc cập nhật dữ liệu chuyên môn theo quy định. Qua đó, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe đầy đủ, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân.

*Cũng trong ngày 1-11, tại Giáo xứ Bến Gỗ, Nhà văn hóa khu phố 5 và điểm Trạm Y tế Long Bình Tân, UBND phường Long Hưng phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn phường.

Tại chương trình, người dân được khám mắt, khám nội tổng quát, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và tư vấn sức khỏe. Qua đó, giúp người dân kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhận biết các nguy cơ bệnh lý để có hướng theo dõi, điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, người dân còn được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh tật, xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Đặc biệt, bên cạnh hoạt động khám và tư vấn sức khỏe, chương trình còn kết hợp hỗ trợ tạo lập, cập nhật thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

*Từ ngày 28-10 đến hết ngày 1-11, UBND xã Sông Ray tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã tại Trạm Y tế xã Sông Ray. Thời gian khám trong giờ hành chính. Người dân khi đi khám mang theo căn cước công dân gắn chip để được cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác lên hệ thống và cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Trước đó, Trạm y tế xã đã tổ chức nhiều đợt về tận các ấp trên địa bàn xã để khám sức khỏe cho người dân, giúp bà con không phải đi xa.

*Ngày 1-11, tại Nhà văn hóa thôn 5, UBND xã Bom Bo tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. Người dân được khám sức khỏe tổng quát, khám mắt, lấy máu xét nghiệm, siêu âm…

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Bom Bo. Ảnh: ĐPCC

Thời gian khám, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Để thuận tiện trong quá trình khám, UBND xã thông báo bà con khi đến khám mang theo căn cước công dân và điện thoại thông minh (nếu có) để được hỗ trợ cài đặt, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

*Ngày 1-11, tại phân hiệu Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, UBND xã Đăk Ơ phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Bà con tham gia chương trình được khám sàng lọc, tầm soát bệnh tật, khám tai, mũi, họng, mắt, chỉ định đo điện tim, làm xét nghiệm máu, siêu âm. Bên cạnh đó, người dân được cập nhật thông tin lên Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID để quản lý sức khỏe theo suốt vòng đời.

Người dân xã Đăk Ơ được khám tổng quát, siêu âm miễn phí. Ảnh: ĐPCC

*Từ 7h đến 17h hằng ngày, từ ngày 1-11 đến 30-11, UBND phường Tân Khai tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. Các đối tượng khám gồm: người có công với cách mạng, người khuyết tật, người thuộc hộ cận nghèo, người từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 18 tuổi không đi học, người không có việc làm ổn định, lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ. Người dân được khám 7 chuyên khoa gồm: nội, ngoại, sản phụ khoa, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu. Đồng thời được xét nghiệm đường huyết, chức năng gan, chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, đo điện tim.

Tính đến nay, toàn thành phố Đồng Nai đã có hơn 4,1 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí (bao gồm cả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nội dung khác theo quy định). Với mục tiêu trong năm 2026, mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc ít nhất một lần, được cập nhật, tạo lập sổ sức khỏe điện tử, các sở, ban, ngành, địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt kế hoạch đề ra.