Đồng Nai bứt phá nông nghiệp nhờ chiến lược liên kết chuỗi giá trị

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Đẩy mạnh chuỗi liên kết - Lời giải cho bài toán giá trị nông sản

Trong nhiều năm qua, tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính kết nối giữa người dân và doanh nghiệp đã trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của nông nghiệp. Kế hoạch số 249/KH-UBND đặt mục tiêu trọng tâm là khắc phục tình trạng sản xuất manh mún; từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, thành phố Đồng Nai phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cụ thể:

Phát triển 240 chuỗi liên kết mới: Xây dựng mới 90 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước và 150 chuỗi do các chủ thể chủ động hợp tác thực hiện.

Nâng tỷ lệ liên kết sản phẩm chủ lực lên trên 70%: Tập trung vào các nông sản thế mạnh như sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, điều, tiêu, ca cao, rau và các sản phẩm chăn nuôi.

Chuẩn hóa chất lượng: 100% sản phẩm tham gia chuỗi liên kết được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có mã số mã vạch và khả năng truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, phấn đấu có 10 chuỗi liên kết sở hữu sản phẩm được công nhận OCOP.

Nâng cao năng lực chủ thể: 100% chủ thể tham gia liên kết được đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sản xuất an toàn và kỹ năng phát triển thị trường.

Giải pháp toàn diện từ hạ tầng đến công nghệ và thị trường

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch 249/KH-UBND đã đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ và quyết liệt:

Đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao nhận thức: Đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Phát huy vai trò hạt nhân của các hợp tác xã, đồng thời thu hút thêm 90 doanh nghiệp, hợp tác xã làm đầu mối kết nối sản xuất với hệ thống phân phối, tiêu thụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ: Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn. Thành phố chú trọng số hóa dữ liệu quản lý, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc liên thông với cổng thông tin ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại: Hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước như Voso, Alibaba, Amazon, Ebay.... Đồng thời, thúc đẩy kết nối đưa sản phẩm vào các chuỗi bán buôn, bán lẻ, siêu thị, khu công nghiệp và trường học.

Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng: Rà soát và ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông nội đồng, hệ thống điện phục vụ sản xuất tại các vùng nông nghiệp tập trung; phát triển hệ thống logistics và cụm công nghiệp chế biến nông sản.

Phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện đồng bộ

Nguồn kinh phí triển khai kế hoạch được huy động linh hoạt từ ngân sách nhà nước (lồng ghép qua các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến nông, khuyến công, khoa học công nghệ) và các nguồn lực ngoài ngân sách (vốn tự có của doanh nghiệp, HTX, vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn huy động hợp pháp).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đóng vai trò chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành (Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo...), Ngân hàng Nhà nước, Liên minh HTX, Hội Nông dân và UBND các xã, phường để triển khai thực hiện. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho bức tranh kinh tế nông thôn Đồng Nai.

Kế hoạch số 249/KH-UBND không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Đồng Nai trong việc nâng tầm giá trị nông sản, mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động hội nhập, phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 – 2030./.