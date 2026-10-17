Đồng Nai bố trí hơn 760 'mắt thần' phạt nguội

Ngày 17/10, Phòng CSGT Đồng Nai (Công an TP. Đồng Nai) thông tin đơn vị vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Thông tin chỉ huy để phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo hình thức phạt nguội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trung tâm Thông tin chỉ huy quản lý 762 camera trên các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Phòng CSGT Đồng Nai.

Hệ thống gồm 762 camera được lắp đặt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm toàn thành phố, trong đó có 250 camera AI thông minh (PTZ) và 512 camera giám sát, quay chụp biển số, ghi nhận vi phạm.

Dữ liệu từ hệ thống được khai thác phục vụ công tác phát hiện, xác minh và xử lý các vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm khác.

Theo Phòng CSGT TP. Đồng Nai, việc đưa hệ thống camera vào khai thác, vận hành tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, duy trì giám sát liên tục 24/24h, giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện vi phạm, nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý.

Hình thức giám sát bằng công nghệ góp phần tăng cường hạn chế vi phạm và hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Các camera nhận diện rõ các xe, biển số, và khoang lái. Ảnh: Phòng CSGT Đồng Nai.

Thông qua hệ thống "mắt thần", Công an Thành phố Đồng Nai hướng đến nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ và các quy định của pháp luật.

Việc tuân thủ luật giao thông phải xuất phát từ ý thức tự giác, không chỉ khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hoặc camera giám sát.