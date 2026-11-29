Toàn cảnh công trình Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn. Ảnh: X.L

Tối 28/11, công trình Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn (khu vực xã Phước Thái, TP Đồng Nai) và đường dây đấu nối đã đóng điện thành công. Công trình có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư.

Trạm biến áp được xây dựng với quy mô 110/22kV, công suất thiết kế 2x40MVA. Trong giai đoạn đầu, công trình lắp đặt một máy biến áp công suất 40MVA, đồng thời chuẩn bị sẵn các điều kiện kỹ thuật để lắp đặt máy biến áp thứ hai khi nhu cầu phụ tải tăng cao.

Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn là công trình lưới điện 110kV thứ 10 được hoàn thành đóng điện trong năm 2026 của TP Đồng Nai. Ảnh: T.H

Việc đưa công trình vào vận hành bổ sung nguồn cấp điện từ lưới điện 110kV, tăng khả năng cung ứng điện cho khu vực Phước Thái và các địa bàn lân cận. Từ đó, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện hiện hữu, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn là công trình lưới điện 110kV thứ 10 được hoàn thành đóng điện trên địa bàn thành phố Đồng Nai trong năm 2026. Tổng mức đầu tư của 10 công trình đạt khoảng 593 tỷ đồng, bao gồm các dự án xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp lưới điện.

Việc bổ sung các công trình lưới điện 110kV góp phần mở rộng khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại các khu vực công nghiệp, đô thị. Đây cũng là một trong những điều kiện hạ tầng cần thiết để thành phố Đồng Nai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống thiết bị tại Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn trước khi đưa công trình vào vận hành. Ảnh: T.H

Dự kiến, giai đoạn 2027-2030, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ triển khai 275 công trình điện với tổng vốn đầu tư khoảng 7.878 tỷ đồng. Trong đó, có 35 công trình lưới điện và trạm biến áp 110kV, cùng 240 công trình lưới điện 22kV.

Các dự án được định hướng đầu tư gắn với tốc độ tăng trưởng phụ tải, quy hoạch và mở rộng các khu công nghiệp, khu đô thị, đặc biệt là khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đại diện Công ty Điện lực Đồng Nai, việc triển khai các dự án nguồn và lưới điện sẽ bám sát nhu cầu phát triển của từng khu vực, tạo điều kiện chủ động đáp ứng mức tăng trưởng phụ tải trong những năm tới. Đây là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Đồng Nai đang đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và các khu đô thị lớn.