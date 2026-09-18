Đồng Nai bổ sung người có từ 2 con vào diện mua nhà ở xã hội

Người dân làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại một dự án ở phường Long Hưng. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Theo dự thảo, ngoài các đối tượng đã được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thành phố bổ sung người có từ 2 con đẻ trở lên vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Đối tượng này được áp dụng đối với cả trường hợp mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội.

Dự thảo bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Theo đó, hệ số điều chỉnh mức thu nhập theo quy định chung là 1,15. Riêng trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình, hệ số điều chỉnh mức thu nhập được áp dụng là 1,195. Các trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc căn hộ có từ 2 phòng ngủ trở lên, nếu dự án có loại căn hộ này.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Dân số và các quy định của Chính phủ về phát triển, quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Thời gian qua, thành phố Đồng Nai đẩy mạnh phát triển các loại hình nhà ở gồm: nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà công vụ cho lực lượng vũ trang. Giai đoạn 2021-2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành hơn 67 ngàn căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân, người lao động.