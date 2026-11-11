Đồng Nai bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng bà Trương Thị Hương Bình (người ở giữa), ông Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Trọng Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Theo đó, tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã thống nhất cao bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trương Thị Hương Bình (sinh năm 1981, quê quán thành phố Huế). Quá trình công tác bà Bình từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai. Sau khi hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư thành Sở Tài chính bà Bình tiếp tục giữ chức Giám đốc. Từ khi hợp nhất 2 địa phương Đồng Nai và Bình Phước ngày 1/7/2025 đến nay bà Bình giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

Bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, quê tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình công tác, ông Tuấn từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước. Sau khi hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ông Tuấn giữ chức Giám đốc. Từ khi hợp nhất 2 địa phương Đồng Nai và Bình Phước ngày 1/7/2025 đến nay ông Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai.

Như vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai hiện nay gồm bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai hiện nay gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Kim Long; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Nguyễn Tuấn Anh, Trương Thị Hương Bình, Nguyễn Thị Hoàng, Hồ Văn Hà và Nguyễn Thị Cát Tiên.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai cũng xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.