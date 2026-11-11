Đồng Nai bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

HĐND thành phố Đồng Nai bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu ông Trần Trọng Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị) có trình độ Thạc sĩ Xây dựng công trình, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ.

Bà Trương Thị Hương Bình (sinh năm 1981, quê thành phố Huế), có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Bà Trương Thị Hương Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài chính; sau khi Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, bà Bình tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa cho các đồng chí vừa được bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Văn Mi. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai quyết định điều động ông Trần Văn Mi đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc kể từ ngày 1/11/2026.

Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Trường Sơn. Trước đó, ngày 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai quyết định điều động ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy; bổ nhiệm ông Lê Trường Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai kể từ ngày 10/11/2026; thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Liên quan tới công tác cán bộ, trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã có Quyết định bổ nhiệm ông Trần Trọng Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 9/11/2026.

Ông Đồng Hoài Nam, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 9/11/2026.