Đồng Nai: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 24kg pháo nổ qua biên giới

Trước đó, lúc 12 giờ cùng ngày, tại khu vực mốc quốc giới 65/25, thuộc thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai, Đồn Biên phòng Thanh Hòa chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng TP Đồng Nai) và Công an xã Thiện Hưng phát hiện, bắt giữ Lê Anh Dũng, 19 tuổi, trú tại thôn Tiền Phong, xã Thiện Hưng.

Đối tượng Lê Anh Dũng (đứng giữa) và tang vật tại Đồn Biên phòng Thanh Hòa.

Thời điểm bị bắt giữ, Dũng điều khiển xe mô tô hai bánh, chở một túi ni lông màu đen chứa 16 khối hình hộp chữ nhật, tổng trọng lượng khoảng 24kg.

Theo lời khai ban đầu, Dũng được một người không rõ nhân thân, lai lịch thuê vận chuyển số tang vật trên là pháo nổ từ khu vực biên giới vào nội địa. Tiền công vận chuyển là 10.000 đồng/khối, mỗi khối nặng khoảng 1,5kg.