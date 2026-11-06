Đồng Nai bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố năm 2026 vào tối 22-11. Ảnh minh họa: CTV

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai là đơn vị thực hiện bắn pháo hoa, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND xã Bom Bo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất địa điểm bắn pháo hoa phù hợp; bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị cũng được giao đề xuất cụ thể thời gian, thời lượng bắn, số lượng pháo hoa tầm thấp và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 8-11.

Hoạt động bắn pháo hoa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.