Trên các tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng hiện có 536 bè và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân.

Trước đó, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 11/11/2026 quy định chính sách hỗ trợ các gia đình, cá nhân có lồng, bè nuôi thủy sản, bè để ở bị giải tỏa trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Theo thông cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, nghề nuôi cá lồng bè trên các tuyến sông thuộc khu vực phường Trấn Biên và phường Long Hưng được hình thành từ nhiều năm trước; tuy nhiên theo thời gian số lượng lồng, bè phát triển nhanh và chủ yếu mang tính tự phát dẫn đến tình trạng nuôi tập trung quá nhiều bè, lồng trong một diện tích nhỏ tại một số khu vực làm hạn chế dòng chảy, giảm khả năng tự làm sạch của môi trường nước dẫn đến tích tụ chất thải nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cục bộ; đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cảnh quan ven sông và khả năng lưu thông dòng chảy, giao thông thủy nội địa.

Việc chấm dứt hoạt động nuôi thủy sản lồng, bè, ở trên bè là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, các hộ dân hiện đang sử dụng mặt nước để nuôi thủy sản, ở trên bè phần lớn các hộ đã gắn bó với nghề trong thời gian dài, phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động nuôi trồng thủy sản để tạo thu nhập và duy trì cuộc sống, việc chấm dứt hoạt động nuôi cá lồng, bè; ở trên bè sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, việc làm và điều kiện sống của nhiều hộ dân.

Trên các tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng hiện có 536 bè và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân.

Thành phố Đồng Nai xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù phù hợp nhằm giúp người dân có một phần kinh phí để bước đầu ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế mới và bảo đảm an sinh xã hội. Đối tượng áp dụng của Nghị quyết gồm gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi thủy sản bằng lồng, bè; gia đình, cá nhân ở trên bè nhưng không trực tiếp nuôi thủy sản bằng lồng, bè; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Điều kiện hỗ trợ, các hộ gia đình, cá nhân thuộc danh sách điều tra, kiểm kê của UBND phường Trấn Biên, Long Hưng đến ngày 5/8/2026 và chấp hành việc tháo dỡ lồng, bè nuôi thủy sản, bè để ở và các công trình phụ trợ theo thông báo của UBND phường; thực hiện bàn giao khu vực mặt nước sau khi hoàn thành tháo dỡ và được UBND phường xác nhận bằng biên bản trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế.

Các chính sách gồm hỗ trợ tháo dỡ lồng, bè và di chuyển tài sản; hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc; hỗ trợ thuê nhà ở; hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và chính sách an sinh xã hội.

Trên các tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng hiện có 536 bè và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân.

Hiện nay, trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và phường Long Hưng có 536 bè và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè và sinh sống trên bè; trong đó có 767 nhân khẩu sống trực tiếp trên bè.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, định hướng phát triển đô thị ven sông, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, phát triển không gian công cộng và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch của thành phố Đồng Nai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc duy trì các khu vực nuôi cá lồng, bè với mật độ lồng cao, hoạt động ở trên bè trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên, phường Long Hưng không phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường nước, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông đường thủy.