Đồng Nai: Bàn giao hơn 104ha đất cao su làm đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 9/11, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết, toàn bộ diện tích hơn 104ha đất cao su trong phạm vi triển khai dự án ĐT770B kết nối sân bay Long Thành đã được bàn giao.

Đồng Nai tăng tốc GPMB đường 770B kết nối sân bay Long Thành.

Tính chung toàn dự án, đến nay, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt hơn 237ha, tương đương 88% tổng diện tích cần thu hồi. Trong đó, đất cao su đã được bàn giao toàn bộ; đất của các hộ dân đã bàn giao gần 93ha, đạt 61% tổng diện tích; đất công, đất giao thông, sông suối đã bàn giao hơn 6ha, đạt 49%.

Cũng theo Ban QLDA, dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt mức cao nhưng diện tích thực tế đủ điều kiện tiếp cận và triển khai thi công mới đạt hơn 203ha, chiếm khoảng 75% tổng diện tích mặt bằng.

Phần diện tích còn lại dù đã được bàn giao nhưng nằm rải rác, không liền khoảnh, thiếu đường tiếp cận, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công liên tục và đồng bộ.

Ban QLDA cho hay, ĐT770B là dự án có tính chất đặc thù, đòi hỏi phải điều phối, cân bằng nguồn đất đào, đắp. Vì vậy, việc có mặt bằng liền khoảnh, đủ điều kiện tiếp cận và triển khai đồng bộ là yêu cầu quan trọng để tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm hiệu quả điều phối nguồn đất và tiến độ dự án.

Người dân dọn dẹp hiện trường, bàn giao mặt bằng làm đường 770B.

Trước những khó khăn trên, Ban QLDA kiến nghị UBND các phường, xã và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thu hồi diện tích đất đã chi trả tiền bồi thường. Đồng thời, ưu tiên bàn giao mặt bằng tại các khu vực thuộc xã Xuân Bắc, Long Phước, Phước Thái và phường Bình Lộc để nhà thầu có điều kiện triển khai thi công.

Dự án xây dựng ĐT770B có tổng chiều dài khoảng 42,68km, đi qua địa bàn 9 xã, phường của TP Đồng Nai gồm: Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập.

Theo quy hoạch, tuyến đường được đầu tư hoàn thiện với quy mô 6-8 làn xe, mặt cắt ngang rộng 60m. Trong giai đoạn 1, dự án được triển khai với quy mô 6 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang rộng 45,5m. Tổng mức đầu tư dự án là 4.704 tỷ đồng.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công đường 770B.

Dự án khởi công ngày 10/7/2026. Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công trên toàn tuyến với tổng cộng 29 mũi, gồm 23 mũi thi công đường và 6 mũi thi công cầu.

Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong triển khai 12 mũi thi công phần đường và 4 vị trí cầu; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Ruby triển khai 4 mũi thi công đường và cầu Suối Nho (Km 1+250); Công ty Cổ phần TV và ĐTXD Thiên Hoàng triển khai 1 mũi thi công đường, đồng thời chuẩn bị thi công mố M2 cầu Suối Nứa (Km 20+200); Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) triển khai 5 mũi thi công đường và cầu Săn Dốc, đã khoan được 6/72 cọc.

Tuy nhiên, do mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí còn tình trạng mặt bằng da beo, không có đường tiếp cận nên các nhà thầu chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục theo kế hoạch.

Ban QLDA xác định nhiệm vụ tiếp theo là đẩy mạnh thi công xây lắp tại những đoạn tuyến đã có mặt bằng và đường tiếp cận, đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.