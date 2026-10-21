Đồng Nai bàn giao 93% mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Ngành chức năng xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai trực tiếp gặp gỡ, vận động người dân vùng dự án đường Vành đai 4 bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Giao thông Đồng Nai, giai đoạn 1 đường Vành đai 4 cần thu hồi hơn 300 ha đất. Thời gian gần đây, việc thu hồi đất phục vụ dự án có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, Ban Giao thông Đồng Nai đã nhận bàn giao gần 280 ha. Với diện tích còn lại, các đơn vị cơ bản đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tới đây sẽ bàn giao cho chủ đầu tư.

Hiện nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc đồng loạt triển khai 4 gói thầu xây lắp đường gom đường Vành đai 4; trên công trường nhà thầu đang phóng tuyến, phát hoang, vét đất hữu cơ và đào đắp.

Vướng mắc trong quá trình thu hồi đất phục vụ đường Vành đai 4 là xã Xuân Đường chưa bố trí tái định cư cho 41 hộ trên địa bàn. Ban Giao thông Đồng Nai kiến nghị xã Xuân Đường sớm đề xuất phương án bố trí tái định cư cho người dân; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ban Giao thông Đồng Nai, đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai được chia làm 2 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 - 2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với chiều dài gần 62 km), Dự án thành phần 2 - 2 (xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên). Trong đó, dự án thành phần 1 – 2 đã khởi công tháng 6 năm nay, Dự án thành phần 2 - 2 khởi động trong tháng 9 vừa qua.

Để triển khai đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai cần thu hồi hơn 440 ha đất thuộc 9 xã, phường gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Bình An, An Viễn, Bình Minh, Hưng Thịnh, Tân An, Dầu Giây và Trảng Bom. Công tác thu hồi đất phục vụ dự án được chia làm 2 giai đoạn. Với phần diện tích thuộc giai đoạn 2, các đơn vị đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho 9 xã, phường có dự án đi qua. Đồng thời, đã bàn giao bản đồ thu hồi đất của các địa phương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai để triển khai công tác thu hồi đất.