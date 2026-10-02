Đồng Nai bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án vì không đấu thầu

Những dự án khu đô thị, khu dân cư bị thu hồi này đã có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) vào các năm từ 2018 - 2020.

Trong đó có những dự án có diện tích khá lớn như Dự án khu dân cư Điền Phước (phường Nhơn Trạch) do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước làm chủ đầu tư với diện tích hơn 95 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng để xây dựng mới khu dân cư kết hợp thương mại. Khu đô thị ASIA (xã Phước An) của Công ty CP đầu tư ASIA với diện tích 29 ha, mục tiêu kinh doanh bất động sản với dự kiến mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều dự án khác cũng bị bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư là Dự án khu dân cư Phú Hội (phường Nhơn Trạch); Dự án khu dân cư thương mại đô thị mới Long Tân và Phú Hội (phường Nhơn Trạch) của Công ty TNHH Địa ốc Chợ Lớn; Dự án khu dân cư ở phường Nhơn Trạch do liên doanh Công ty TNHH đầu tư địa ốc Xanh, Công ty CP thương mại ngôi nhà mới và Công ty CP đầu tư PMT Land Việt nam thực hiện; Dự án khu dân cư và cây xanh kết hợp giải trí tại xã Đại Phước do Công ty CP Thiên Hà Group thực hiện.

Tại khu vực trung tâm TP Đồng Nai có Dự án khu dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn (phường Biên Hòa) do Công ty CP đầu tư dự án Trường Thư Vina thực hiện và Dự án khu dân cư An Viễn (xã An Viễn) của Công ty TNHH đầu tư bất động sản Việt Phát.

Thiết kế một dự án khu dân cư bị bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư.

Lý do được UBND TP Đồng Nai đưa ra để ban hành quyết định bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư là những dự án khu dân cư nói trên không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; chưa thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 nên không đảm bảo các điều kiện pháp lý để thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai, xây dựng.

Các dự án này không thuộc trường hợp, đối tượng và điều kiện để áp dụng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai. Đồng thời không thuộc trường hợp, đối tượng và điều kiện để áp dụng Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra, còn một số dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại, khu du lịch, khu đô thị tại các địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra...

Sau hàng chục năm dự án vẫn chỉ là khu đất trống để cỏ mọc.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có dự án rà soát xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Quyết định bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư của UBND TP Đồng Nai tại các dự án trên nhằm kịp thời nhận diện, có biện pháp, phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện dự án đang bị đình trệ, tồn đọng kéo dài, góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản, đất đai, nguồn vốn đầu tư; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo quy định.