Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tính tiền thuê đất mới từ ngày 5-11

Từ ngày 5-11, Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tính tiền thuê đất mới. Ảnh minh họa

Theo đó, tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất phi nông nghiệp được quy định theo khu vực: đất thuộc địa bàn các phường là 1,25%; khu vực có phạm vi thuộc cả phường và xã là 1,15%; đất thuộc địa bàn các xã là 1%. Đối với địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, tỷ lệ là 0,75%. Đất thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng tỷ lệ 0,5%, không phân biệt địa bàn. Tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất nông nghiệp là 0,5%.

Đối với đất xây dựng công trình ngầm không phải phần ngầm của công trình trên mặt đất, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng. Phần diện tích đất có mặt nước áp dụng mức bằng 50% đơn giá của loại đất liền kề, giả định có cùng mục đích và thời hạn sử dụng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-11-2026. UBND thành phố giao cơ quan thuế thành phố có trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất; UBND cấp xã kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất sau khi thuê và đóng tiền sử dụng đất; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hằng năm, đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế.