Cụ thể, tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất phi nông nghiệp được quy định theo khu vực: đất thuộc địa bàn các phường là 1,25%; khu vực có phạm vi thuộc cả phường và xã là 1,15%; đất thuộc địa bàn các xã là 1%.

UBND TP. Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tính tiền thuê đất mới, kể từ ngày 5/11/2026.

Đối với địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, tỷ lệ là 0,75%.

Đất thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng tỷ lệ 0,5%, không phân biệt địa bàn. Tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất nông nghiệp là 0,5%.

Đối với đất xây dựng công trình ngầm không phải phần ngầm của công trình trên mặt đất, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.

Phần diện tích đất có mặt nước áp dụng mức bằng 50% đơn giá của loại đất liền kề, giả định có cùng mục đích và thời hạn sử dụng.