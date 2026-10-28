Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tính tiền thuê đất mới
UBND TP. Đồng Nai vừa ban hành quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua đấu giá; đất xây dựng công trình ngầm và phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn thành phố. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11/2026.
Cụ thể, tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất phi nông nghiệp được quy định theo khu vực: đất thuộc địa bàn các phường là 1,25%; khu vực có phạm vi thuộc cả phường và xã là 1,15%; đất thuộc địa bàn các xã là 1%.
Đối với địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, tỷ lệ là 0,75%.
Đất thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng tỷ lệ 0,5%, không phân biệt địa bàn. Tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất nông nghiệp là 0,5%.
Đối với đất xây dựng công trình ngầm không phải phần ngầm của công trình trên mặt đất, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.
Phần diện tích đất có mặt nước áp dụng mức bằng 50% đơn giá của loại đất liền kề, giả định có cùng mục đích và thời hạn sử dụng.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/dong-nai-ap-dung-ty-le-tinh-tien-thue-dat-moi-545141.html