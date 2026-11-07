Đồng Nai: 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026

Ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2026. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, các địa phương đã tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên-Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi thẩm định. Ảnh: A.T

Tỷ lệ đường xã được trồng cây xanh đạt từ 57% trở lên, một số địa phương đạt 100%. Hạ tầng viễn thông bảo đảm phủ sóng, cung cấp internet đến 100% khu dân cư nông thôn và vùng sản xuất.

Đáng chú ý, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người tại cả 6 xã đều tăng hơn 10%. Một số địa phương đạt mức thu nhập trên 98,5 triệu đồng/người/năm; riêng xã Xuân Định đạt gần 103,6 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, 6 xã đạt chuẩn NTM năm 2026 là những mô hình đầu tiên trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đây sẽ là những mô hình điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong thời gian tới. Bên cạnh kết quả đạt được, một số tiêu chí tại các địa phương mới đáp ứng ở mức cơ bản. Do đó, các xã cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm xây dựng NTM thực chất, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, năm 2027, Đồng Nai đặt mục tiêu có thêm 23 xã đạt chuẩn NTM. Vì vậy, các địa phương cần chủ động chuẩn bị ngay từ năm 2026, xây dựng lộ trình cụ thể, tập trung nguồn lực và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.