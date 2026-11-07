Đồng Nai: 6 xã đầu tiên được Hội đồng thẩm định thống nhất đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/11, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2026. Qua thẩm định, cả 6 địa phương gồm: Phú Vinh, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Bắc, Xuân Định và Cẩm Mỹ đều được hội đồng bỏ phiếu thống nhất đạt chuẩn.

Các xã vùng nông thôn Đồng Nai hiện nay cũng được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các xã cơ bản hoàn thành những tiêu chí NTM theo quy định, nổi bật là kết quả đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện, tỷ lệ đường xã có cây xanh đạt từ 57% trở lên, một số địa phương đạt 100%. Hạ tầng viễn thông bảo đảm phủ sóng, cung cấp internet đến 100% khu dân cư nông thôn và vùng sản xuất.

Các công trình thủy lợi được duy tu, bảo trì thường xuyên, bảo đảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 91% trở lên. Trong đó, xã Thống Nhất đạt hơn 99%, Phú Vinh đạt trên 98%.

Thu nhập bình quân đầu người tại cả 6 xã trong năm 2026 đều tăng hơn 10%. Một số địa phương đạt trên 98,5 triệu đồng/người/năm; riêng xã Xuân Định đạt gần 103,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều tại các địa phương đều dưới 1,1%.

Cùng với phát triển kinh tế, các xã chú trọng xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được hình thành, cùng với các khu dân cư kiểu mẫu.

Cả 6 xã đều đáp ứng 4/4 yêu cầu về an ninh, trật tự; riêng Phú Vinh được Công an thành phố đánh giá không có tồn tại, hạn chế. Kết quả lấy ý kiến người dân về mức độ hài lòng trong xây dựng NTM tại các địa phương cũng đạt tỷ lệ cao.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, nâng cấp

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên đánh giá cao những kết quả và cách làm sáng tạo của các địa phương, nhất là trong xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển các mô hình khu dân cư kiểu mẫu.

Theo bà Cát Tiên, đây là 6 xã đầu tiên đạt chuẩn NTM trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả, trở thành những mô hình điểm để nghiên cứu, nhân rộng.

Những tiêu chí mới đạt ở mức cơ bản phải được rà soát, hoàn thiện và nâng chất, bảo đảm hiệu quả lâu dài. Năm 2027, TP Đồng Nai phấn đấu có thêm 23 xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị từ năm 2026, xây dựng lộ trình cụ thể, tập trung nguồn lực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong 6 địa phương được công nhận đợt này, xã Thống Nhất ghi dấu ấn với kết quả đầu tư hạ tầng giao thông.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã có diện tích tự nhiên khoảng 12.000ha, dân số hơn 61.000 người. Địa phương đã huy động khoảng 88,5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, trong đó người dân đóng góp hơn 11,8 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Tại tuyến đường Thanh niên, ấp Đức Long, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào và công trình kiên cố để mở rộng mặt đường.

Sự đồng thuận của người dân đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị triển khai xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026.

Còn tại xã Phú Vinh, địa phương có khoảng 66% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc xây dựng NTM gắn với cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Nhiều mô hình được triển khai như tuyến đường sử dụng năng lượng mặt trời, đường hoa, hệ thống tưới cây tự động và bố trí thùng rác công cộng.

Những công trình này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần bảo đảm chiếu sáng, an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm.

Theo UBND xã Phú Vinh, địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, bảo đảm kết nối các khu dân cư. Bên cạnh đó, địa phương cũng xác định lấy người dân làm trung tâm phát triển và được hưởng lợi từ thành quả xây dựng NTM.