Đồng Nai: 11 dự án trọng điểm đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng từ 90-100%

Ngày 15/11, theo tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn đang đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong tổng số 25 dự án, có 3 dự án đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, 8 dự án đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Như vậy, đến nay đã có 11 dự án đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng từ 90-100%.

Dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn TP.HCM - Long Thành đã hoàn tất bàn giao mặt bằng.

Ba dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng gồm: Dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường 25B đoạn từ trung tâm Nhơn Trạch đến QL51.

Nhiều dự án giao thông quy mô lớn khác cũng đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao. Cụ thể, đường Vành đai 4 - TP.HCM giai đoạn 1 đạt 96,2%; cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đạt 96,9%; đường ĐT.770B đạt 96%; ĐT773 đạt 95%; đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đạt 93% và cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đạt 95,3%.

Ngoài ra, dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố đạt 96%, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (bổ sung hạng mục) đạt 98%.

Theo đơn vị, kết quả giải phóng mặt bằng tích cực tại các dự án trọng điểm tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực và mở rộng không gian phát triển của TP Đồng Nai.