Đóng mới tàu cung ứng thuyền viên nhanh cho Hải quân Ecuador

Tàu cung ứng thuyền viên nhanh FCS 5009 do Tổng Công ty Sông Thu đóng mới.

Tàu sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài lớn nhất 53,25m, chiều rộng lớn nhất 10,1m, chiều cao mạn 4,7m và mớn nước thiết kế 3,2m. Phần thân vỏ của tàu được chế tạo từ thép đặc chủng kết hợp cấu trúc thượng tầng bằng hợp kim nhôm nhằm tối ưu trọng lượng. Tàu được trang bị hệ thống động lực mạnh mẽ gồm 4 máy chính với tổng công suất lên tới 6.000HP, dẫn động 4 trục chân vịt, cho phép đạt vận tốc hành trình 22 hải lý/giờ và tốc độ tối đa từ 26 đến 31 hải lý/giờ tùy theo cấu hình tải trọng. Tàu có tầm hoạt động đạt 3.100 hải lý, năng lực chuyên chở từ 80 đến 100 thuyền viên, hành khách, đồng thời khoảng boong sau rộng rãi tạo không gian thuận lợi cho việc xếp dỡ hàng hóa tiếp tế linh hoạt. Đây là dòng tàu hiện đại được phát triển dựa trên công nghệ thiết kế thân tàu độc quyền Sea Axe (mũi rìu) của Tập đoàn Damen, mang lại cho tàu khả năng giảm lực cản vượt trội, tiết kiệm tới 20% nhiên liệu, duy trì vận tốc cao và đảm bảo độ ổn định xuất sắc ngay cả trong điều kiện gió bão hay biển động mạnh. Sau khi hạ thủy thành công, Tổng Công ty Sông Thu cùng các chuyên gia Hà Lan sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trang thiết bị, hiệu chỉnh kỹ thuật và tiến hành thử đường dài trước khi chính thức bàn giao cho Hải quân Ecuador theo đúng cam kết trong hợp đồng.