Dòng máu hiếm, nghĩa tình không hiếm
Chủ Nhật là ngày mà nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi hay sum họp bên gia đình nhưng, tại một điểm hiến máu hôm nay, hàng trăm người đã chọn cho mình một cách tận hưởng ngày nghỉ thật khác. Họ gác lại những cuộc vui, những dự định riêng để cùng có mặt, trao đi những giọt máu của mình cho những người bệnh đang mong chờ từng đơn vị máu để duy trì sự sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-mau-hiem-nghia-tinh-khong-hiem-246261103220153765.htm