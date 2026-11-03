Dòng máu hiếm, nghĩa tình không hiếm

Qua từng nét cọ, từng gam màu, họa sĩ, nhà giáo Bùi Thái Hà không chỉ dạy các em cách vẽ một bức tranh, mà còn giúp các em tìm thấy niềm vui, sự tự tin và một thế giới rộng mở hơn từ chính trí tưởng tượng của mình.