Đóng mã số thuế có phải hủy hóa đơn chưa dùng?

Tuy nhiên, trong quá trình này, đơn vị bỏ sót thủ tục thông báo hủy đối với số hóa đơn điện tử còn lại chưa sử dụng.

Bà Ngà hỏi, đơn vị đã bị đóng mã số thuế nhưng chưa hủy hóa đơn thừa thì có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? Cách thức khắc phục và hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành như thế nào?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

"Điều 8. Các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau thì ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền:

a) Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;…

2. Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử:

a) Hệ thống thông tin quản lý thuế ngừng tiếp nhận hóa đơn điện tử và không gửi thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm i khoản 1 Điều này kể từ ngày tổ chức, cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc tạm ngừng kinh doanh hoặc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc quyết định cưỡng chế nợ thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;".

Căn cứ điểm a và điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

"3. Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Mã số thuế không được sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý thuế từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực;

b) Mã số thuế của tổ chức khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường hợp được khôi phục mã số thuế;".

Trường hợp bà Nguyễn Thị Ngà hỏi đã được cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngày 23/10/2026, thì hệ thống ứng dụng cơ quan thuế sẽ tự động ngừng tiếp nhận dữ liệu hóa đơn và ngừng cấp mã cho đơn vị; vậy toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng sẽ được hệ thống tự động khóa, không sử dụng được vì đồng bộ với trạng thái đóng của mã số thuế.

Đơn vị đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế nên mã số thuế không được sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý thuế từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực, trừ trường hợp được khôi phục mã số thuế.

Do vậy, đơn vị không phải thực hiện thông báo hủy hóa đơn đối với số hóa đơn điện tử chưa sử dụng; đơn vị đã được Thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế - người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Thông báo số 2938/TB-DLA ngày 23/10/2026.

Thuế tỉnh Đắk Lắk trả lời để bà Nguyễn Thị Ngà được biết.