Đồng Lương phát triển hạ tầng nông thôn

Những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Với quan điểm hạ tầng đi trước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, xã Đồng Lương xác định huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở đó, địa phương tập trung rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi và hạ tầng phục vụ thương mại, dịch vụ.

Cùng với đầu tư xây dựng mới, xã chú trọng nâng cấp các công trình hiện có, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Một số dự án được quan tâm thẩm định, phê duyệt đầu tư như kè chống sạt lở tuyến đường liên xã Điêu Lương - Đồng Lương (cũ), kênh mương nội đồng tại xứ đồng Cây Khế, khu Huân Trầm 1... Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Từ tháng 7/2025 đến nay, UBND xã đã khảo sát, thiết kế và tổ chức triển khai 16 công trình, dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông và kênh mương nội đồng. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, xã chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư công với nguồn lực xã hội hóa, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chung sức thực hiện các công trình.

Điểm nổi bật trong phát triển hạ tầng ở Đồng Lương là phương châm “Nhà nước kiến thiết, đầu tư - Nhân dân đồng lòng, hiến đất”. Theo đó, nguồn lực Nhà nước được tập trung cho đầu tư xây lắp, người dân tự nguyện dịch chuyển hàng rào, hiến đất, tháo dỡ công trình và tài sản trên đất để mở rộng mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Đến nay, người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 7.200m2 đất, trong đó có hơn 6.000m2 đất trồng chè đang trong thời kỳ thu hoạch; tự nguyện tháo dỡ trên 1.200m tường rào, công trình phụ trợ cùng nhiều tài sản khác phục vụ mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Người dân hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để thi công công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn từ thôn Xóm Chùa đi thôn Đồn Vực, xã Đồng Lương.

Sự đồng thuận, chung sức của người dân không chỉ góp phần giảm áp lực về kinh phí giải phóng mặt bằng mà còn tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Đồng Lương chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ thương mại, dịch vụ nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ năm 2026, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ gắn với khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm.

Địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phối hợp thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; khuyến khích huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, nâng cấp chợ, cơ sở lưu trú và các công trình dịch vụ. Đồng thời, định hướng nâng cấp chợ truyền thống theo hướng hiện đại, đa chức năng, kết hợp hoạt động mua bán với dịch vụ ẩm thực, không gian mua sắm; từng bước phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, logistics, tạo nền tảng cho kinh tế số.

Những nỗ lực đầu tư hạ tầng đang góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 189 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 34 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 41 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 223 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Theo đồng chí Điêu Kim Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương, thời gian tới, địa phương tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân và thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, xã tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch, lựa chọn các công trình trọng điểm, cấp thiết để ưu tiên đầu tư; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển hạ tầng.

Xã cũng chú trọng phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí. Qua đó, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, Đồng Lương đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế và tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2025-2030.