Một trong những giải pháp được xã Lương Thịnh chú trọng thực hiện là chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, có giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung. Đến nay, toàn xã có hơn 3.390 ha quế, gần 340 ha cây ăn quả có múi và hơn 700 ha tre măng Bát độ.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thể hiện rõ qua mô hình trồng chanh tứ thì của gia đình anh Đinh Khải Đại ở thôn Quang Vinh. Từ năm 2022, anh Đại đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đồi sang trồng chanh. Đến nay, gia đình có gần 3 ha chanh, trong đó 2,6 ha đang cho thu hoạch, mang lại nguồn thu từ 400 - 500 triệu đồng mỗi năm.

Anh Đại chia sẻ: So với các loại cây trồng trước đây như ngô, sắn thì cây chanh cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 3 - 4 lần. Cây phù hợp với điều kiện đất đai, dễ chăm sóc, đầu ra ổn định nên gia đình tôi yên tâm mở rộng sản xuất.

Để những mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, xã Lương Thịnh quy hoạch vùng trồng, tổ chức lại sản xuất và tăng cường liên kết tiêu thụ.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, chúng tôi quy hoạch các vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện từng khu vực, từng loại cây trồng. Đồng thời, đẩy mạnh thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để tăng cường liên kết trong sản xuất. Cùng với đó, xã tích cực thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia liên kết, bao tiêu sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi cũng được Lương Thịnh xác định là hướng phát triển kinh tế quan trọng. Từ phương thức chăn nuôi nhỏ, manh mún, nhiều hộ dân đã đầu tư chuồng trại, lựa chọn vật nuôi phù hợp, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào.

Hiện, trên địa bàn xã có 40 mô hình chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Các mô hình góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đáng chú ý, cùng với thay đổi tư duy sản xuất, người dân Lương Thịnh đang từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các nền tảng mạng xã hội được tận dụng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi giúp các hộ sản xuất quy mô nhỏ chủ động hơn trong kết nối cung cầu, giảm sự phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Gia đình bà Hà Thị Nhung ở thôn Quang Vinh hiện đang nuôi gần 100 cặp dúi má đào và dúi mốc. Trước đây, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ thông qua thương lái. Từ khi tiếp cận các nền tảng số, bà Nhung đã đăng tải hình ảnh, video, livestream giới thiệu mô hình chăn nuôi trên mạng xã hội. Nhờ đó, lượng khách hàng tăng lên, thị trường tiêu thụ được mở rộng.

Mỗi năm, mô hình mang lại cho gia đình nguồn thu khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Không chỉ phục vụ quảng bá sản phẩm, tiếp cận không gian mạng còn giúp bà Nhung có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi.

Trước đây, khi gặp vấn đề về dịch bệnh, gia đình tôi phải tìm hiểu, mày mò nên khá khó khăn. Hiện nay, thông qua không gian mạng, chúng tôi có thể tìm kiếm thông tin, học hỏi kinh nghiệm và tham khảo cách xử lý, nhờ đó, việc chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi thuận lợi hơn - bà Nhung chia sẻ.

Thực tế cho thấy, từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến ứng dụng công nghệ số, các mô hình kinh tế ở Lương Thịnh đang góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân.

Thay vì chỉ chú trọng sản lượng, nhiều hộ đã quan tâm hơn đến giá trị kinh tế, thị trường tiêu thụ và khả năng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Những mô hình hiệu quả cũng tạo sức lan tỏa, khuyến khích các hộ học hỏi, nhân rộng cách làm phù hợp với điều kiện gia đình.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thu nhập bình quân của người dân xã Lương Thịnh hiện đạt 61,2 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ còn 14 hộ nghèo và 61 hộ cận nghèo.

Thu nhập được cải thiện không chỉ giúp các gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như nhà ở, cảnh quan môi trường, giao thông và các công trình phúc lợi cộng đồng.

Với mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm, Lương Thịnh đang từng bước tạo dựng nền tảng kinh tế vững chắc từ chính nội lực của người dân.

Những chuyển biến trong tư duy sản xuất, sự đa dạng của các mô hình kinh tế và hiệu quả thu nhập ngày càng rõ nét sẽ tiếp tục là động lực để địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.