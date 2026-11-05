Động lực từ liên kết doanh nghiệp

Tăng cường liên kết, mở rộng cơ hội phát triển

Năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 122.544 tỷ đồng vào GRDP, chiếm 72,98%; tạo việc làm cho hơn 1,025 triệu lao động, chiếm 93,23% tổng số lao động toàn tỉnh. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và giải quyết việc làm, khu vực DN còn góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 9.863 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm.

Toàn tỉnh hiện có 10.130 DN đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 130.033 tỷ đồng; 589 hợp tác xã và 48.918 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn DN có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hạn chế về năng lực tích luỹ vốn, quản trị, ứng dụng công nghệ, khả năng mở rộng thị trường.

Hoạt động sản xuất tại DN tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. (Ảnh chụp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn, xã Ðất Mới).

Kết quả Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2025 của tỉnh đạt 4,13 điểm, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố. Một số chỉ số về thành lập DN mới, DN đang hoạt động và DN có lãi đạt kết quả tích cực; nhưng các chỉ số về mật độ, tăng trưởng DN, doanh thu, lao động và kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh còn thấp. Thực tế này cho thấy yêu cầu phát triển không chỉ dừng ở gia tăng số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng hoạt động, quy mô và sức cạnh tranh của DN.

Theo bà Hồ Lệ Quyên, Phó Giám đốc VNPT Cà Mau, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau, mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa mở ra cơ hội, vừa đặt lên vai cộng đồng DN trách nhiệm lớn hơn. DN cần tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh; không chỉ tạo ra của cải, việc làm mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Theo bà Hồ Lệ Quyên, doanh nhân trẻ có lợi thế năng động, thích ứng nhanh, nhưng khát vọng phát triển cần được cụ thể hoá bằng hành động như: đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện quản trị, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hội Doanh nhân trẻ sẽ tập trung kết nối hội viên, khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Ðồng thời, phát huy vai trò cầu nối, phản ánh khó khăn, kiến nghị của DN đến chính quyền để cùng tháo gỡ.

Ở góc độ kết nối cộng đồng DN, ông Trần Quốc Sự, Chủ nhiệm Câu lạc bộ DN tỉnh Cà Mau, cho biết, các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, hội thảo giúp DN quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng quan hệ hợp tác. Thời gian tới, Câu lạc bộ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, chú trọng kết nối cung - cầu, hỗ trợ DN tiếp cận khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Ðồng thời, mở rộng liên kết với các hiệp hội, tổ chức, DN ngoài tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển thị trường.

Hạ tầng số mở đường cho liên kết mới

Khi cạnh tranh ngày càng dựa vào công nghệ và dữ liệu, chuyển đổi số trở thành yêu cầu đối với cả DN, hợp tác xã, lẫn hộ kinh doanh. Ứng dụng công nghệ phù hợp giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, cải thiện quản lý, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Các DN tham gia trải nghiệm công nghệ tại hội thảo khai thác và phát triển dữ liệu số do Trung tâm Ðổi mới sáng tạo tỉnh tổ chức.

Ðiển hình như VNPT Cà Mau đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang phát triển các nền tảng, giải pháp số phục vụ chính quyền, DN và người dân. Ðơn vị tiếp tục đầu tư hạ tầng, mở rộng vùng phủ 4G, 5G, Internet băng thông rộng, đồng thời phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ quản trị, điều hành, sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025-2030 tạo cơ sở thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, thoả thuận hợp tác giữa VNPT Cà Mau và Công ty Ðiện lực Cà Mau giai đoạn 2026-2030 hướng đến ứng dụng kết nối tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp quản trị số.

Theo bà Hồ Lệ Quyên, đóng góp của VNPT không chỉ thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận và ngân sách mà còn ở việc phát triển hạ tầng, cung cấp giải pháp công nghệ giúp các ngành, lĩnh vực nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường. VNPT Cà Mau hướng đến đồng hành cùng chính quyền, DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tế.

Bên cạnh hạ tầng số, liên kết sản xuất, tiêu thụ và cung ứng dịch vụ cần được DN chú trọng. Việc chia sẻ thông tin thị trường, kết nối nhà cung cấp với đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau sẽ mở rộng cơ hội hợp tác, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiệu quả liên kết cần được thể hiện bằng những hợp đồng, sản phẩm và cơ hội kinh doanh cụ thể, thay vì chỉ dừng ở hoạt động giao lưu, gặp gỡ.

Ðặc biệt, để tạo điều kiện cho DN phát triển, chính quyền cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, vốn, mặt bằng, nhân lực và hạ tầng. Các chương trình hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tập trung nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu, tìm kiếm thị trường, nhất là đối với DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Khi DN chủ động hợp tác, các tổ chức hội phát huy tốt vai trò kết nối, đơn vị công nghệ đồng hành và chính quyền tạo môi trường thuận lợi, nguồn lực, từng chủ thể sẽ được khai thác hiệu quả hơn. Ðây là nền tảng để DN Cà Mau nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.