Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam kinh tế thế giới đối mặt không ít thách thức, nhất là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, Liên minh châu Âu và nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang từng bước triển khai, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đối với một số nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Cục Năng lượng-Dầu khí (Bộ Công thương) đang thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA), với sự đồng hành của Cục Năng lượng-Dầu khí, sự tham gia tích cực của các chủ thể liên quan, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu 1000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026 và trở thành cầu nối quan trọng, không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, các tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ đó, hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi xanh góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh phổ biến chính sách, các chuyên gia cũng giới thiệu giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, trong đó có giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Một nội dung được doanh nghiệp quan tâm là các giải pháp tài chính hỗ trợ đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng. Việc tiếp cận nguồn vốn phù hợp có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải thiện hiệu suất thiết bị và tối ưu quy trình sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Các giải pháp công nghệ được giới thiệu bên lề hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngoài ra, hội thảo cũng tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.