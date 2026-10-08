Động lực thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Campuchia

Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, các hoạt động thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được coi là điểm sáng và được lãnh đạo cấp cao hai nước coi là trọng tâm hợp tác. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia đạt mức kỷ lục 11,33 tỷ USD và 8 tháng năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng khá tốt, đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Về đầu tư, đến nay, Việt Nam có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký đạt gần 3,4 tỷ USD.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp Việt Nam đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn, tài chính-ngân hàng, viễn thông, hàng không, chế biến, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp đã tuyển dụng hàng chục nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước Campuchia hàng trăm triệu USD mỗi năm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) Oknha Leng Rithy, khoảng 2-3 năm trước, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng trọt tại Campuchia rồi đưa nguyên liệu thô về Việt Nam chế biến. Tuy nhiên, 2-3 năm gần đây, xu hướng này đã thay đổi rõ rệt. Để tối ưu chi phí, nâng sức cạnh tranh và bảo đảm lợi ích các bên, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng hợp tác lâu dài với đối tác Campuchia, cùng góp vốn xây dựng nhà máy và chế biến nguyên liệu ngay tại Campuchia. Đây cũng đang trở thành hướng đi chủ đạo của phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Việc Việt Nam và Campuchia tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác sâu rộng, thể hiện quyết tâm cao trong hội nhập kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại cũng như mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa nhân dân hai nước. Việt Nam có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ, logistics và hệ thống doanh nghiệp ngày càng năng động; trong khi Campuchia có những lợi thế về nông nghiệp, tài nguyên, thị trường, du lịch và vị trí địa kinh tế quan trọng trong khu vực. Những lợi thế có thể bổ trợ cho nhau mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho hai nước, không chỉ trong trao đổi hàng hóa mà còn trong đầu tư, sản xuất, chế biến, xây dựng chuỗi cung ứng và kết nối thị trường.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ, bao gồm kết nối kinh tế và cơ sở hạ tầng giao thông, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế, an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)... Hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng chuyển từ quan hệ trao đổi thương mại đơn thuần sang hợp tác cùng tham gia chuỗi giá trị, tạo dựng hệ sinh thái sản xuất và kinh doanh có tính liên kết ngày càng cao.

Những năm qua, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và khu vực, trao đổi thương mại Việt Nam-Campuchia duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thỏa thuận xúc tiến thương mại song phương 2025-2026 là động lực góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại liên tục tăng trong năm 2025 và 2026. Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu giữa hai nước ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của mỗi thị trường. Việt Nam và Campuchia quyết tâm gắn kết hơn nữa hai nền kinh tế trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD.

Trong bối cảnh tình hình thế giới khó đoán định, gắn kết chiến lược là tài sản quý giá của hai nước. Với nền tảng quan hệ chính trị tin cậy và tính bổ sung cao của hai nền kinh tế, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Campuchia được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương.