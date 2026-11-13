Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Giải ngân vốn FDI tăng cao

Tháng 10/2026, TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng. Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd được lựa chọn làm nhà đầu tư, dự án có quy mô 400 ha, tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương, tổng vốn đầu tư 105 triệu USD, tương đương 2.709 tỷ đồng.

Việc WHA mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng đánh dấu bước tiến mới của tập đoàn hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Đà Nẵng, nhất là trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Thực tế, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Đà Nẵng đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 10/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng đạt 117,3 triệu USD, tăng 166,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút vào Đà Nẵng đạt 803,9 triệu USD, tăng 147,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Đà Nẵng cấp mới 130 dự án với tổng vốn đăng ký 629,6 triệu USD, tăng 17,1% về số dự án và tăng 233,2% về vốn đăng ký.

Sau khi đưa vào vận hành Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Khê (Đà Nẵng), AEON MALL Việt Nam dự kiến khởi công trung tâm thương mại thứ hai tại Hòa Xuân trong tháng 11/2026.

Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới chiếm 78,3% tổng vốn FDI thu hút trong 10 tháng, tăng thêm 440,7 triệu USD so với cùng kỳ năm trước và đóng góp tới 92% mức tăng tổng vốn đầu tư nước ngoài.

Không chỉ gia tăng số lượng và quy mô dự án mới, hoạt động mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp FDI hiện hữu cũng diễn ra sôi động. Trong 10 tháng, có 49 dự án điều chỉnh tăng vốn, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn bổ sung đạt 138,8 triệu USD. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn FDI cấp mới tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản với khoảng 435,7 triệu USD, chiếm 69,2% tổng vốn đăng ký mới; tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo với 177,6 triệu USD, chiếm 28,2%.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dòng vốn đầu tư chủ yếu hướng vào các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và trung tâm thương mại.

Sức hút FDI của Đà Nẵng không chỉ thể hiện qua quy mô vốn đăng ký, mà còn được phản ánh rõ nét ở tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện của khu vực FDI trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 9.355 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, vốn tự có đạt 7.189 tỷ đồng, tăng 33,7%; vốn vay đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 13,1%. Cơ cấu nguồn vốn này cho thấy các doanh nghiệp FDI đang tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động đầu tư, đưa nguồn lực đã đăng ký vào triển khai thực tế.

Tăng sức cạnh tranh

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô cam kết đầu tư, dòng vốn ngoại đang từng bước được hiện thực hóa tại Đà Nẵng thông qua các dự án hạ tầng công nghiệp, sản xuất và thương mại.

“Các cơ chế đặc thù tạo động lực và mở thêm dư địa thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, logistics, tài chính và du lịch. Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành những động lực mới, góp phần thu hút các tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và sản xuất có tính liên kết cao”. Ông Trần Quốc An, Phó Giám đốc

phụ trách IPA Đà Nẵng

Ông Trần Quốc An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (IPA Đà Nẵng) cho biết, đến nay, toàn thành phố có 1.193 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 11,39 tỷ USD. Vốn đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lưu trú, bán lẻ và khoa học và công nghệ.

Theo ông An, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo thêm những lợi thế đáng kể về nguồn nhân lực, hạ tầng, tài nguyên và không gian phát triển công nghiệp cho Đà Nẵng. Đáng chú ý, việc gia tăng quỹ đất công nghiệp, đất phát triển đô thị và thương mại tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp nhận những dự án FDI có quy mô lớn. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến việc hình thành những tổ hợp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng có quy mô lớn tại Việt Nam.

Đà Nẵng còn được tạo thêm sức cạnh tranh thu hút vốn FDI thông qua các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù được Trung ương ban hành như Nghị quyết số 136/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, quỹ đất công nghiệp và các cơ chế ưu đãi đặc thù đang mở ra không gian phát triển rộng lớn cho Đà Nẵng. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để Thành phố tiếp tục thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và khả năng tạo giá trị gia tăng cao./.