Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu. (Ảnh: THANH TUẤN)

Để phát huy hơn nữa lợi thế kinh tế biên mậu, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng trong thời gian tới.

Cải cách, chuyển đổi số để tăng thu ngân sách

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lạng Sơn, sau 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 24.967,9 tỷ đồng, bằng 185,3% dự toán tỉnh giao; thu nội địa đạt 5.087,9 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 19.821,6 tỷ đồng... Tỉnh đã hoàn thành và vượt dự toán thu năm 2026 trong 6 tháng đầu năm.

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất trong kết quả thu ngân sách năm 2026 là sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Tính đến hết tháng 10/2026, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 19.821,6 tỷ đồng, bằng 206,5% dự toán tỉnh giao, chiếm khoảng 79,4% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Thống kê của Sở Tài chính, động lực tăng trưởng của nguồn thu này gắn liền với sự mở rộng quy mô hoạt động thương mại biên giới. Tính đến hết tháng 10/2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (bao gồm các loại hình xuất, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập...) đạt hơn 106 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025; số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu đạt hơn 7.250 doanh nghiệp, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Duy Anh, hiện nay hoạt động giao thương qua địa bàn tiếp tục được mở rộng, phạm vi và quy mô tham gia của doanh nghiệp ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu và hạ tầng logistics, kết quả nêu trên còn có sự đóng góp của công tác quản lý, điều hành hoạt động tại khu vực cửa khẩu. “Việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong điều tiết phương tiện, tổ chức thông quan, giải quyết thủ tục và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cùng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã góp phần nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu”, đồng chí Phó Giám đốc cho biết thêm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI Nguyễn Thị Minh Hằng cho rằng, các khâu khai báo, thanh toán đã được đơn vị áp dụng công nghệ mới. Đó là xây dựng một phần mềm dùng chung của đơn vị để giúp tiết kiệm thời gian, cắt giảm các khâu không cần thiết... Dữ liệu từ phần mềm được chia sẻ với Nền tảng cửa khẩu số của tỉnh, số trường thông tin tăng từ 10 lên 20. Đáng chú ý, doanh nghiệp hiện áp dụng khai bản kê hàng hóa nhập khẩu điện tử và thanh toán nhiều tờ khai bằng mã QR. Cách làm này áp dụng thống nhất tại tất cả các cửa khẩu đường bộ do Chi cục quản lý.

Mở rộng không gian phát triển

Tại cửa khẩu Chi Ma, hiện khoảng 200 xe thông quan mỗi ngày, cơ cấu ngành hàng cũng khá đa dạng, gồm hàng tiêu dùng, một số mặt hàng nông sản và linh kiện điện tử của các doanh nghiệp như Samsung, LG, pin Vinfast thay vì chỉ có nông sản hay nguyên liệu thuốc bắc như trước đây.

Dự án đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng khi đưa vào khai thác cuối năm 2026 sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn. (Ảnh: LÊ QUỐC)

Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma Triệu Quang Hòa cho biết, kết quả này đến từ việc cải cách mạnh mẽ cơ chế, chính sách; chủ động cầu thị, tiếp cận doanh nghiệp; củng cố số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ hải quan thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hạ tầng bến bãi, trang thiết bị khu vực cửa khẩu được đầu tư hiện đại từ nỗ lực của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.

Theo ông Mai Đức Trung, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT (Công ty Chi Ma HTT), để thu hút các đối tác, công ty đã mạnh dạn giảm chi phí dịch vụ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng. “Hiện chi phí vận tải và logistics tại Chi Ma có mức thấp hơn khoảng 60-70% so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ cho mượn văn phòng để các đối tác thuận tiện trong giao dịch; chủ động tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, ngày hội logistics tại Trung Quốc, từ Đông Quản đến Thâm Quyến, nhằm quảng bá tiềm năng cửa khẩu, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường”, ông Trung cho biết thêm.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty Chi Ma HTT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đầu tư thiết bị hiện đại, đưa xe nâng không người lái vào vận hành nhằm giảm chi phí nhân công. Khoảng 95% hoạt động của đơn vị đã chuyển sang sử dụng điện thay thế nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu phát triển logistics xanh vào năm 2027.

Khó khăn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông kết nối tại một số cửa khẩu. Đơn cử như tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 4B với cửa khẩu Chi Ma đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã bổ sung kinh phí tu sửa, nâng cấp, nhưng số lượng phương tiện lưu thông qua đây lớn với nhiều xe công ten nơ có tải trọng lớn, khiến nền đường nhanh chóng xuống cấp.

Hiện nay, các mặt hàng công nghệ cao thường được nhập khẩu linh kiện từ Lạng Sơn đưa về Bắc Ninh để lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm rồi theo Quốc lộ 5 tới cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) với quãng đường khoảng 300-400 km. Trong khi quãng đường từ Đình Lập (Lạng Sơn) tới các cảng biển của Quảng Ninh, Hải Phòng rất ngắn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hiện Quốc lộ 4B đã hoàn thành, tuyến đường từ xã Châu Sơn (Lạng Sơn) tới khu vực Ba Chẽ (thành phố Quảng Ninh) cũng đã thông tuyến từ tháng 7/2024. Nếu tuyến đường Ba Chẽ tới Hạ Long (khoảng 24km) được hoàn thành sẽ giúp kết nối Lạng Sơn tới các cảng biển tại Quảng Ninh và Hải Phòng rất thuận tiện (giảm được 60 km đường núi, giảm được hơn 1 giờ di chuyển).

Đây sẽ là dư địa phát triển lớn khi hàng hóa từ các cửa khẩu Lạng Sơn qua các cụm khu công nghiệp trên tuyến này, lắp ráp, hoàn thiện, rất thuận lợi ra cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) tới các thị trường lớn châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... Khi đó chi phí logistics và vận tải hàng hóa sẽ giảm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Bắc, tạo đột phá về phát triển vùng và liên kết vùng.

Để duy trì đà tăng trưởng nguồn thu ngân sách, Lạng Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Cùng với đó, tỉnh cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng logistics, nhất là các tuyến kết nối cửa khẩu với khu công nghiệp và cảng biển; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian giao thương và thu hút đầu tư.