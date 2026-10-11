Động lực tăng trưởng từ các dự án trọng điểm

Những con số này phản ánh quy mô đầu tư lớn và khả năng huy động nguồn lực xã hội, tạo nền tảng vật chất cho thành phố Hà Nội phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đầu tư phát triển không chỉ tạo ra giá trị trong quá trình xây dựng mà còn mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân trong dài hạn.

Tuyến đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: CG

Thực tiễn cho thấy, những điểm nghẽn về giao thông, thoát nước, xử lý ô nhiễm và chất lượng dịch vụ công vẫn là những vấn đề cần tập trung giải quyết. Nếu không được tháo gỡ đồng bộ, các điểm nghẽn này sẽ làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp, hạn chế khả năng kết nối giữa các khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, đầu tư các công trình trọng điểm không đơn thuần là bổ sung hạ tầng, mà còn tạo lập điều kiện phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của Thủ đô.

Sự kiện thành phố công bố danh mục dự án, tổ chức khởi công hay hoàn thành một công trình mới chỉ là những dấu mốc ban đầu. Giá trị cuối cùng phải được đo bằng hiệu quả khai thác, khả năng đóng góp cho tăng trưởng và những thay đổi tích cực trong đời sống xã hội.

Một dự án có tổng mức đầu tư lớn nhưng chậm tiến độ, đội vốn, thiếu kết nối hoặc không phát huy công năng sẽ khó tạo ra hiệu quả tương xứng với nguồn lực đã bỏ ra. Do đó, yêu cầu hàng đầu là nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, chủ đầu tư và nhà thầu trong toàn bộ quá trình thực hiện. Mỗi dự án cần có kế hoạch cụ thể, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, vấn đề vượt thẩm quyền cần sớm báo cáo, đề xuất phương án giải quyết. Tiến độ thi công phải gắn với giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

Đối với các dự án huy động vốn ngoài ngân sách và đầu tư theo phương thức đối tác công tư, thành phố cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có năng lực, có trách nhiệm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tính khả thi, hiệu quả đầu tư và việc thực hiện cam kết.

Cùng với tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ phải được đặt lên hàng đầu. Đường giao thông cần gắn với tổ chức lưu thông an toàn, kết nối thuận lợi; công trình xử lý nước thải phải đi cùng hệ thống thu gom và vận hành hiệu quả; cơ sở y tế, giáo dục cần được chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và điều kiện hoạt động. Các dự án văn hóa, du lịch phải tuân thủ quy hoạch, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường.

Hà Nội đang đứng trước yêu cầu vừa giải quyết những điểm nghẽn tồn tại, vừa chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, các dự án trọng điểm cần được triển khai trong mối liên hệ chặt chẽ với quy hoạch chung, khả năng kết nối hạ tầng, nhu cầu của nền kinh tế và mục tiêu nâng cao chất lượng sống, thay vì chỉ được nhìn nhận như những công trình riêng lẻ.

Đặc biệt, cần lấy kết quả thực tế làm thước đo, lấy tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và lợi ích của người dân làm căn cứ đánh giá. Những công trình đã hoàn thành phải sớm được đưa vào khai thác; những dự án mới khởi công cần được tổ chức triển khai quyết liệt, tránh tình trạng khởi công rầm rộ, nhưng chậm chuyển động sau đó. Đồng thời, thường xuyên đánh giá hiệu quả sau đầu tư để kịp thời xử lý bất cập, bảo đảm mỗi công trình thực sự phát huy công năng.

Với quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chắc chắn thành phố Hà Nội sẽ biến các dự án trọng điểm thành động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Đình Hiệp