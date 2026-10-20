Động lực tăng trưởng mới của Thủ đô là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương; Trung ướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND Thành phố và trực tuyến đến 126 xã/phường

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tháng 10/2026.

Hà Nội đẩy nhanh các nhiệm vụ chuyển đổi số, khoa học và công nghệ

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy vào ngày 28/9/2026, Công an Thành phố đã khẩn trương phối hợp cơ quan tham mưu đầu mối 4 trục và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị duy trì chế độ thông tin báo cáo; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 57 bảo đảm tiến độ đề ra; tham mưu các văn bản kiện toàn mô hình, cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; không để công việc bị ngắt quãng, gián đoạn.

Đại biểu báo cáo kết quả tại Hội nghị

Công tác xây dựng dữ liệu và cải cách hành chính tiếp tục được Thành phố đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng cho hơn 4,78 triệu thửa, đạt 99,1%; phương án tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục hành chính đã được phê duyệt, đạt 90,47%; với 25 thủ tục trọng điểm, chi phí tuân thủ dự kiến giảm khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong tháng, Thành phố tiếp nhận khoảng 160 đề xuất nhiệm vụ, phê duyệt danh mục 3 nhiệm vụ khoa học, công nghệ đặt hàng. Hà Nội đứng đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 với 63,80 điểm; tỷ trọng kinh tế số ước đạt 16,7% GRDP. Công tác bảo đảm an ninh mạng được triển khai toàn diện, không để xảy ra phát sinh các vụ việc nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị

Theo chương trình hội nghị, Các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số với nhiều nội dung cụ thể. Các nền tảng số tiếp tục được mở rộng: hệ thống IOC Thành ủy cấu hình 84 chỉ số, cấp khoảng 28.000 tài khoản; HanoiWork có khoảng 85.500 tài khoản; ứng dụng iHanoi duy trì hơn 6,2 triệu tài khoản định danh.

Đến ngày 14/10/2026, Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4.781.746 thửa đất, đạt 99,1%; phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,47%. Việc tái cấu trúc 25 thủ tục trọng điểm dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Hà Nội thuộc nhóm 18 địa phương có số lượng đăng ký sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cao, đồng thời nằm trong nhóm 5 địa phương phân bổ ngân sách lớn nhất cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với tổng kinh phí được nêu là 15.147 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

Trong tháng 11/2026, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm nhiệm vụ quá hạn, bảo đảm sản phẩm đầu ra cụ thể; đẩy mạnh giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cập nhật tình hình giải ngân 22 sản phẩm. Thành phố tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ nhiệm vụ trùng lặp, thực hiện tiêu chí “6 rõ”; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, kiện toàn tổ công tác và hoàn thiện quy chế liên quan. Các đơn vị rà soát nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027; lựa chọn sản phẩm đột phá từ Danh mục 30 bài toán lớn, tránh đầu tư dàn trải.

Đề xuất chuyển từ theo dõi tiến độ sang đánh giá kết quả thực chất

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố, uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ đã quán triệt chỉ đạo của đồng chí Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương tại Hội nghị giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và các địa phương vào ngày 17/10/2026. Theo đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an xác định rõ nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 địa phương là nhiệm vụ có tầm quan trọng tương đương với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an.

Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tổ chức thực hiện Nghị quyết 57, lấy hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo; chuyển tử quản trị theo tiến độ sang quản trị theo kết quả thực chất; từng nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, sản phẩm, thời hạn, kinh phí và hiệu quả mang lại; nhiệm vụ hoàn thành cần có minh chứng và được đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần tập trung nguồn lực cho một số nhiệm vụ, sản phẩm trọng tâm có khả năng ứng dụng và tạo giá trị kinh tế; rà soát, loại bỏ nội dung trùng lặp, khắc phục tình trạng giao việc chung chung và làm rõ trách nhiệm khi nhiệm vụ không bảo đảm tiến độ. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, phường và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng theo đúng quy định.

Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các lĩnh vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, thành phố cần tập trung khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và thương mại hóa sản phẩm.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, việc chuyển giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy sang Công an Thành phố là phù hợp. Qua các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, có thể thấy các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến bố trí nguồn vốn, xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy kinh tế số của Hà Nội tăng trưởng trên 11%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP. Tuy nhiên, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa phát huy tương xứng tiềm năng, nhất là trong nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, điểm nghẽn lớn nhất là khả năng chuyển hóa tiềm năng công nghệ, cơ chế và nguồn lực thành sản phẩm, hiệu quả kinh tế cụ thể.

Để tạo chuyển biến thực chất, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2027 gắn với nhu cầu doanh nghiệp; rà soát tiến độ, hiệu quả các dự án, bảo đảm bố trí vốn dựa trên kết quả thực hiện. Đồng thời, chuyển từ xây dựng dữ liệu sang khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ quản trị và người dân; gắn nghiên cứu khoa học với thị trường, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm.

Cùng với đó, các nhiệm vụ phải được chuẩn hóa theo nguyên tắc “6 rõ”, xác định cụ thể sản phẩm đầu ra và căn cứ kiểm chứng; khẩn trương xử lý nhiệm vụ quá hạn, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả, qua đó đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.