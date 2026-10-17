Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Từ quan điểm đó, Quảng Ninh xác định tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững không phải khẩu hiệu, mà phải cụ thể hóa bằng những nghị quyết, chính sách, hành động để người dân có thể cảm nhận được “trái ngọt” của thành quả gặt hái được trong cuộc sống hằng ngày.

Sự phát triển đo bằng mức độ hạnh phúc người dân

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết: “Mục tiêu cao nhất của phát triển chính là vì con người, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân. Mọi thành quả của phát triển cuối cùng đều quay trở lại phục vụ Nhân dân; chính sách, nghị quyết phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống. Có nghĩa là, sự phát triển của thành phố phải được đo bằng mức độ hạnh phúc của người dân”.

Những mục tiêu ấy được chứng minh bằng con số cụ thể: Chín tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá, sản lượng khách du lịch ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 4,21 triệu lượt; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,545 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến hết quý III, giải ngân vốn đầu tư công đạt 102% số chỉ tiêu quý; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 1,314 tỷ USD; toàn thành phố có 2.715 doanh nghiệp thành lập mới...

Cùng với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thành phố đã tạo thêm 23.650 việc làm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,46%; tỷ lệ người dân lập dữ liệu sức khỏe đạt 98,3%. Nhiều chính sách hỗ trợ như sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, xe buýt đưa đón học sinh được triển khai đạt kết quả tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được nâng lên...

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Hạnh, năm 2026, thành phố xác định chủ đề là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo đó, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, điều hành theo chỉ số hiệu quả công việc, tạo đà tăng trưởng vượt bậc. Đồng thời, triển khai các quy hoạch chiến lược đã được phê duyệt, coi đây là định hướng, cơ sở quan trọng đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa kết nối vùng, tạo động lực phát triển dài hạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết: Thành phố tổ chức nhiều cuộc làm việc chuyên đề với từng nhóm doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, nhất là vi phạm pháp luật về đất đai, khơi thông nguồn lực phát triển. Đáng chú ý, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn bốn năm so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Quy hoạch đi trước một bước

Đến nay, Quảng Ninh đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và nhiều đề án phát triển chiến lược. Trong đó có đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới, thí điểm khu kinh tế đặc biệt, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu kinh tế Vân Đồn, Công viên biển Bái Tử Long và phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa. Thành phố đã lựa chọn 32 dự án động lực, tổng diện tích gần 10.000ha để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện.

Dấu ấn nổi bật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh chính là thành phố đã chủ động xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, từng tháng, chủ động điều chỉnh phù hợp, sát thực tiễn. Cùng với đó, Quảng Ninh xác định quy hoạch phải đi trước một bước để tạo không gian phát triển, thu hút các nguồn lực đầu tư và mở rộng dư địa tăng trưởng; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2026. Thành phố xác định lấy sự hài lòng, lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được Quảng Ninh triển khai hiệu quả. Toàn bộ 2.128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương đã được cung cấp trực tuyến. Thành phố cắt giảm 40% số thời gian giải quyết đối với 1.249 thủ tục hành chính do Trung ương quy định và 39% số thời gian giải quyết đối với 703 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%...

Trong chín tháng, các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tiếp nhận hơn 652.500 hồ sơ, trong đó hơn 16.500 hồ sơ được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính. Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và sản xuất, kinh doanh đã giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư rút ngắn thời gian làm thủ tục khi triển khai dự án.

Tính đến ngày 30/9, thành phố đã giải ngân 16.808 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng hơn 10.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 đạt 15.200 tỷ đồng, bằng 78% số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Thành phố phấn đấu đến cuối năm giải ngân hơn 29.200 tỷ đồng, bằng 150% số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên cho biết: Xác định giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vì thế Quảng Ninh đã tập trung cao độ, phấn đấu giải ngân 100% số vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2026. Sở đã cùng các ngành rà soát từng nguồn thu, từng khoản chi và tiến độ giải ngân từng dự án. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là không chờ đến cuối tháng mới cộng số liệu giải ngân. Từng chủ đầu tư phải lập biểu đồ tiến độ giải ngân chi tiết từng dự án; dự án nào không còn khả năng giải ngân phải sớm tham mưu điều chuyển vốn sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Có thể thấy, khi nghị quyết đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, tăng trưởng của thành phố với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, những chủ trương, chính sách ấy đã và đang tạo ra sức mạnh to lớn, nhận được sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng chính là động lực để thành phố trẻ phấn đấu mức tăng trưởng cả năm đạt hơn 13%, thu ngân sách nhà nước hơn 100.000 tỷ đồng và tiếp tục phát triển bứt phá trong thời gian tới.