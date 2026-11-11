Động lực tăng trưởng lợi nhuận quý tư dịch chuyển sang phi tài chính và bảo hiểm

Bệ phóng từ phi tài chính, bảo hiểm và tiện ích công cộng

Trong báo cáo triển vọng đầu tư vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã đưa ra ước tính về kết quả kinh doanh quý 4 năm 2026 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên phương pháp dự báo từ trên xuống, chuyên gia phân tích kỳ vọng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ toàn sàn sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù con số này thấp hơn mức tăng trưởng đột biến khoảng 53% thiết lập trong quý 3, kết quả dự báo khẳng định đà tăng trưởng lợi nhuận vẫn được duy trì vững chắc trên thị trường.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cấu trúc đóng góp lợi nhuận giữa các nhóm ngành. Theo đơn vị phân tích, nhóm phi tài chính và ngành bảo hiểm sẽ vươn lên trở thành hai động lực dẫn dắt chính với mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt lần lượt 48% và 45% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao, dự kiến bứt phá khoảng 23%.

Đi sâu vào từng lĩnh vực, nhóm tiêu dùng và bán lẻ được đánh giá sẽ tiếp tục hưởng lợi từ mặt bằng giá bán duy trì ở mức cao kết hợp với mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước. Mặc dù biên lợi nhuận của ngành này có thể đã xác lập vùng đỉnh trong hai quý giữa năm, tiêu dùng và bán lẻ vẫn được xếp vào nhóm có khả năng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong chặng đua cuối năm. Nhóm tiện ích công cộng, đặc biệt là nhiệt điện, được dự báo duy trì phong độ tích cực nhờ tỷ lệ sản lượng phát điện hợp đồng neo ở mức cao và giá bán điện cạnh tranh trên thị trường duy trì sự tích cực.

Bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí thượng nguồn và trung nguồn cũng được kỳ vọng sẽ sáng sủa hơn sau một quý 3 kém thuận lợi. Chuyên gia phân tích lập luận rằng các khoản chi phí lớn phát sinh trong quý trước chủ yếu mang tính chất một lần. Do đó, với khối lượng công việc dồi dào và mặt bằng giá cước phí neo cao, kết quả kinh doanh quý 4 của nhóm dầu khí dự kiến sẽ ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Bất động sản hạ nhiệt và sự sụt giảm của dịch vụ tài chính

Ở diễn biến ngược lại, ngành bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại sau bốn quý liên tiếp ghi nhận kết quả rực rỡ. Phân tích bóc tách cho thấy phần lớn lợi nhuận của toàn ngành trong thời gian qua được định hình bởi kết quả kinh doanh từ Công ty Cổ phần Vinhomes. Do mức nền lợi nhuận của quý 4 năm 2025 được thiết lập quá cao, mức tăng trưởng dự kiến của toàn ngành bất động sản trong quý cuối năm nay bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn ở mức khoảng 4%.

Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ tài chính là nhóm duy nhất được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng âm. Lợi nhuận của nhóm này dự kiến giảm khoảng 11% so với cùng kỳ, đi ngược lại xu hướng tăng trưởng chung của toàn thị trường. Sự sụt giảm này phản ánh những khó khăn cục bộ trong hoạt động môi giới và tự doanh khi dòng tiền trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu chững lại.

Bức tranh lợi nhuận quý 4 năm 2026 tiếp tục duy trì sự tích cực nhưng sự phân hóa đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với mức tăng trưởng dự kiến 24% trong quý cuối năm, chuyên gia phân tích ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lũy kế 12 tháng của các doanh nghiệp trên sàn HOSE có thể gia tăng thêm khoảng 5% so với kết quả lũy kế của quý liền trước. Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho thị trường chứng khoán. Dù vậy, khả năng duy trì đà tăng này trong trung và dài hạn sẽ được định đoạt bởi sự dịch chuyển của môi trường lãi suất, chi phí sử dụng vốn và mức độ lan tỏa thực tế từ các gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế.