Tối 27/11, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Nữ diễn viên diện thiết kế bodysuit đỏ xuyên thấu, kết hợp áo choàng dài và những chi tiết lông vũ nổi bật. Màn catwalk tự tin của cô nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Chia sẻ về lần trở lại này, Phương Oanh cho biết bản thân có phần bỡ ngỡ vì đã gần 10 năm không đứng trên sàn diễn thời trang. Ngay sau khi nhận lời tham gia chương trình, nữ diễn viên chủ động tập luyện catwalk tại nhà để chuẩn bị cho màn xuất hiện.

Đáng chú ý, dù không có cơ hội tham gia buổi tổng duyệt cùng các người mẫu trước đó, Phương Oanh vẫn hoàn thành phần trình diễn với phong thái tự tin. Đây cũng là lần đầu tiên cô trở lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam kể từ mùa Thu Đông 2018.

Nói về lý do nhận lời tham gia show diễn sau nhiều năm, Phương Oanh tiết lộ hai con chính là nguồn động lực lớn nhất. Nữ diễn viên mong muốn trong tương lai, các con có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ rực rỡ và tự tin trong công việc. Nữ diễn viên chia sẻ: “Phải walk thật tốt để sau cho Khang, Hạ còn ngắm”.

Chia sẻ này nhận được sự quan tâm bởi thời gian qua, Phương Oanh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh người mẹ đảm đang, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và vào bếp nấu nướng. Màn trở lại sàn catwalk lần này cho thấy một khía cạnh khác của nữ diễn viên khi cô tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và thời trang.

Phương Oanh kết hôn vào năm 2023 và đón cặp song sinh Jimmy - Jenny vào tháng 5/2024. Sau khi sinh con, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời từng bước trở lại với các hoạt động cá nhân và công việc.

Màn trình diễn mới đây không chỉ đánh dấu lần trở lại sàn catwalk sau gần 10 năm mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ diễn viên. Với Phương Oanh, việc được tiếp tục làm công việc mình yêu thích và để các con chứng kiến hình ảnh mẹ tự tin, rực rỡ cũng là một niềm hạnh phúc.